Leicester City 2-0 AEK Atina maçı (Cengiz Ünder gol attı)
Leicester City, Cengiz Ünder'in gol attığı UEFA Avrupa Ligi maçında AEK Atina'yı 2-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grupların son maçında Leicester City ile AEK Atina karşı karşıya geldi
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 12. dakikada sahne aldı ve Leicester City'i öne geçiren golü kaydetti.
Premier Lig ekibi, 14. dakikada Barnes ile farkı 2'ye çıkardı ve Leicester devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Leicester City, AEK Atina'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Leicester 13 puanla grubunu lider tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı. AEK Atina ise 3 puanla son sırada kaldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle