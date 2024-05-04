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La Liga’da Williams kardeşler şov devam ediyor!

Güncelleme Tarihi:

#La Liga#Williams#Bilbao
La Liga’da Williams kardeşler şov devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 14:18

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen Williams kardeşler Inaki ve Nico, bu sezon toplamda 20 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

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İspanya La Liga’nın 34. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Getafe’yi 2-0 mağlup etti. Athletic Bilbao’da goller Williams kardeşlerden geldi. Bilbao, mücadelenin 27. ve 51. dakikasında Nico Williams’ın asistleri, Inaki Williams’ın da golleriyle 3 puana hanesine yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar ligde 61 puan toplayarak maç fazlasıyla Atletico Madrid'in 3 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor. Bu sonuçla birlikte Williams kardeşler, tüm kulvarlarda bu sezon 20 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nico Williams, 7 gol, 16 asistlik performansa imza atarken, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Inaki Williams ise 13 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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#La Liga#Williams#Bilbao

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