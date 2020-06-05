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GeriFutbol LA Galaxy, eşi ırkçı paylaşımda bulunan futbolcusunun sözleşmesini feshetti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 22:44,Son Güncelleme:

LA Galaxy, eşi ırkçı paylaşımda bulunan futbolcusunun sözleşmesini feshetti

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LA Galaxy, eşi ırkçı paylaşımda bulunan futbolcusunun sözleşmesini feshetti
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Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy, Sırp futbolcusu Aleksandar Katai'nin sözleşmesini eşinin sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlar dolayısıyla feshetti.

LA Galaxy Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Aleksandar'ın eşi Tea Katai, sosyal medya hesabından polisin göstericilerin arasına arabayla daldığı görüntüyü paylaşıp "Hepsini öldürün" ifadelerini kullanmıştı.
Tea Katai ayrıca, siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak sosyal medyada paylaşılan "BlackLivesMatter" tagı ile, Nike mağazasının yağmalanma görüntülerini paylaşıp "BlackNikesMatter" yazarak alay etmişti.

Aleksandar Katai, bu sezon katıldığı LA Galaxy'de 2 kez forma giymişti.

 

LA Galaxy, eşi ırkçı paylaşımda bulunan futbolcusunun sözleşmesini feshetti

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