MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKyrie Irving'den WNBA basketbolcularına 1,5 milyon dolarlık yardım
GeriBasketbol Kyrie Irving'den WNBA basketbolcularına 1,5 milyon dolarlık yardım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 19:18,Son Güncelleme:

Kyrie Irving'den WNBA basketbolcularına 1,5 milyon dolarlık yardım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kyrie Irving'den WNBA basketbolcularına 1,5 milyon dolarlık yardım
Abone Olgoogle-news

NBA ekibi Brooklyn Nets'te forma giyen Kyrie Irving, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynamamayı seçen Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) oyuncularına 1,5 milyon dolar destek verecek.

Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, koronavirüsten endişe duyduğu için veya sosyal adalet nedenlerinden dolayı WNBA'de bu sezon forma giymek istemeyen basketbolcuları desteklemek için 1,5 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu.



Konuyla ilgili açıklama yapan 28 yaşındaki basketbolcu, "Bir oyuncu sosyal adalet için savaşmayı, basketbol oynamayı, fiziksel veya zihinsel sağlığına odaklanmayı veya zamanını ailesiyle beraber geçirmeyi seçebilir. Bu girişimin amacı onların kararlarını desteklemek." ifadelerini kullandı.

Kyrie Irvingden WNBA basketbolcularına 1,5 milyon dolarlık yardım

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle