Konami ve SSC Napolı uzun soluklu bir iş birliği için el sıkıştı

“Resmi Futbol Oyunu Partnerliği” (“Official Football Videogame Partnership”) 2021/22 futbol sezonunun başlamasıyla start verecek ve çeşitli pazarlama haklarını da beraberinde getirecek. 2022/23 futbol sezonundan itibaren ise eFootball PES serisi, Napoli’nin tamamen lisanslı bir şekilde modellendiği yegâne gerçek zamanlı futbol simülasyonu olacak.

KONAMI aynı zamanda ünlü futbol kulübünün Resmi Spor Merkezi Partneri de olduklarını duyurdu. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sporcuların antrenmanlarını da yaptığı spor kompleksinin adı “SSC Napoli KONAMI Training Center” olacak ve hem oyuncular hem de misafirlere açık bir oyun salonu içerecek.

İtalya'nın en meşhur futbol kulüplerinden biri olan Società Sportiva Calcio Napoli, 95 yıl önce kuruldu ve kurulduğu günden bu yana da ülkenin en iyi liginde birçok başarıya imza attı.

KONAMI’nin eFootball PES için yaptığı bu yeni iş birliği duyurusu, daha önce İtalyan Futbol Federasyonu, AS Roma ve SS Lazio gibi İtalyan futbolunun önde gelen kurum ve kulüpleriyle gerçekleşmiş anlaşmaların devamı niteliğinde.

Konami Digital Entertainment B.V. Başkanı Naoki Morita, konuyla ilgili düşüncelerini, “Şirketlerimiz arasında gerçekleşen bu yakın iş birliği sayesinde eFootball PES’in İtalyan futbolu söz konusu olduğunda bir numaralı video oyunu serisi olmasını hedefliyoruz. Napoli’nin KONAMI’yle böylesi bir partnerlik anlaşmasına imza atmasından dolayı onur duyuyoruz ve uzun vadeli planlarımıza inancımız sonsuz,” şeklinde dile getirdi.

Società Sportiva Calcio Napoli Uluslararası Gelişim Müdürü Serena Salvione ise anlaşmayla ilgili duygularını, "KONAMI gibi yenilikçi ve uluslararası bir markayla bu çok özel anlaşmayı imzaladığımız, ayrıca Napoli taraftarlarına da benzersiz içerikler ve deneyimler sunacağımız için çok mutluyuz. KONAMI, kulübün spor kompleksinin isim haklarını alarak Napoli markasıyla bağlarını daha da güçlendirdi. Bu partnerlik, son yıllarda Napoli’nin uluslararası bir marka haline gelme yolunda attığı adımların devamı niteliğinde,” sözleriyle ifade etti.