Konami, Getsufumaden: Undying Moon Adlı Oyununu Duyurdu

Erken Erişim dönemi boyunca oyunu 40 TL’ye temin etmeniz mümkün. Ayrıca oyunun 2022 yılında Nintendo Switch‘e geleceği belirtiliyor.

Konami Digital Entertainment’ın bağımsız oyun stüdyosu GuruGuru ile geliştirdiği GetsuFumaDen, roguevania (her oyunda farklılaşan prosedürel içerikli, roguelike dediğimiz oyunlarla aksiyon ve keşfetme temelli oyunların kombinasyonu) türü 2D aksiyonu, geleneksel Japon sanatına dayanan oldukça görkemli ve karanlık fantastik bir evrenle birleştiriyor. Oyuncular yeraltı dünyasının Japon Ukiyo-e stiline uygun bir şekilde hayat bulan ve göz alıcı olduğu kadar ürkütücü de olan sahnelerinde gezinecek, farklı oynanış stillerine uygun bir dizi silah ve gereçte ustalık kazanmaya çalışarak ilerleyecekler.

GetsuFumaDen oyunda yer alan stratejik çarpışmaları, Japon dövüş sporlarının doğru zamanlama ve mesafeyi temel alan unsurlarına dayandırıyor. Oyuncular korkutucu boss’lar ve sürekli değişen planlara karşı mücadele ederken üstesinden geldikleri her sorunun ardından daha da güçlenecekler.

Oyunun konusu kısaca şöyle; 1000 yıllık barış dolu geçen, huzurlu bir döneminin ardından, cehennemin mührü kırılıyor ve kötü ruhlar açılan geçitten dünyaya akın etmeye başlıyor. Yıkımın eşiğine gelen dünyayı kurtarmak için klanının lideri olan Getsu Fuma, cehennemin en derin çukurlarına inerek kötülüğü kökünden temizlemek zorunda.

Konami Digital Entertainment Co.’da GetsuFumaDen: Undying Moon’un yapımcısı olarak görev yapan Shin Murato, düşüncelerini, “Erken Erişim süreci GetsuFumaDen için bir oyuncu topluluğu oluşturmak ve oyunu mümkün olan en iyi hale getirmek için büyük bir fırsat. Bu dönemde oyunumuzun kalitesini her geçen gün daha da arttırmak adına kullanıcılarımızdan geribildirim toplamayı hedefliyoruz. Oyuncu topluluğumuzla el ele verip düzenli içerik geliştirmeleri, bug ayıklama ve oyun dengelerinde iyileştirmeye giderek oyunumuza hayat vermeyi amaçlıyoruz. Şu anda Erken Erişim’e konsantre olmuş durumdayız ama ilerleyen dönemlerde Nintendo Switch çıkışıyla ilgili daha fazla detay paylaşacağız,” şeklinde belirtti.

“KONAMI ile yakinen çalışabilmek ve GetsuFumaDen’i hayata geçirmek bizim için muhteşem bir fırsat," diyen GuruGuru Direktörü Yuki Yamashita ise düşüncelerini, "Erken Erişim sürecini başlatmak, oyuncu topluluğumuzla aktif bir şekilde iletişim kurmak ve tasarıma, görselliğe ve hikâyeye olan tutkumuzu onlarla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Oyuncularımızdan gelecek geri bildirimler doğrultusunda oyunumuzu geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz,” sözleriyle ifade etti.

Retro oyunları sevenler, 1987 yılında Japonya’da Famicom sistemlerine özel olarak yayınlanan orijinal Getsu Fūma Den’i hatırlayacaklardır. Yana kayarak ilerleyen bu 2D aksiyon RPG oyunu, 2D platform oynanışından birinci kişi yapay 3D görünümüne yaptığı geçişlerle beğeni toplamıştı. GetsuFumaDen’in Erken Erişim sürümünü satın alan oyuncular, dijital sanat kitabı ve oyun müziklerinin yanı sıra oyunun orijinal, Japon Famicom sürümünün bir portuna da bonus olarak sahip olacaklar.

GetsuFumaDen: Undying Moon ile ilgili daha fazla bilgi çok yakında resmî web sitesinde ve sosyal medya kanallarında sizlerle olacak.