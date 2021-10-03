Konami, eski oyunlarını yenilemeyi planlıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden aşı açıklaması: DeğişecekUğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!#Uğur Şahin
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre olduSır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!#ABD
MSBden Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyorMSB'den Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyor#Milli Savunma Bakanlığı
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Canlı | Fenerbahçenin 11i belli oldu Pereiradan sürpriz...Canlı | Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Pereira'dan sürpriz...#Fenerbahçe
İsyan ettiren görüntü Sosyal medyada paylaşılınca harekete geçildiİsyan ettiren görüntü! Sosyal medyada paylaşılınca harekete geçildi#İstanbul
Ezber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecekEzber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Geri dönmeye çaba gösteriyorum'Geri dönmeye çaba gösteriyorum'#Canan Ergüder
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
Çok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdüÇok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdü!#Teoman
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
HABERLERSpor Arena Haberleri eSpor Haberleri

Konami, eski oyunlarını yenilemeyi planlıyor

#Konami#Metal Gear Solid#Silent Hill
Konami, eski oyunlarını yenilemeyi planlıyor

Farklı kaynakların ortaya attığı bilgilere göre Konami, Metal Gear Solid, Castlevania, Silent Hill gibi başlıklarından bazı oyunları yeniden geliştirecek.

Haberin Devamı

Japon merkezli büyük oyun geliştirici firma Konami, son zamanlarda isminden bir söylentiyle bahsettiriyor. Bu söylentilere göre Japon firma, bir klasik haline gelen eski oyun serilerinden bazılarını yenileyerek Remake versiyonlarını sürmeyi planlıyor. Kimilerine göreyse devam eden projeler hâlihazırda var.

Konami’nin, Metal Gear Solid 3’ü yeniden geliştirmesi için Virtuos’u görevlendirdiği söylendi. VGC’nin aktardığına göre planlar bununla da sınırlı değil. Firma, aynı planları Castlevania ve Silent Hill için de kuruyor. Ayrıca Metal Gear Solid 3 remake, yeni nesil konsollar için de yolda. Söylenenlere göre Konami, sahip olduğu ana oyun başlıklarını yeni konsol ve PC oyuncuları için yeniden oynanabilir bir hale getirmek istiyor.

Diğer söylentiler ise Konami, yeni Castlevania oyunun farklı stüdyoların da katılımıyla birlikte hâlihazırda geliştirme sürecinde olduğunu söylüyor. Firma, AAA oyun geliştirmeye ise önümüzdeki yıl devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konami#Metal Gear Solid#Silent Hill