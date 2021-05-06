Konami E3 2021’de bulunmayacak

Konami, Cuma günü yaptığı bir açıklamaya göre Entertainment Software Association’a ait ve tamamen dijital olarak düzenlenecek olan Electronic Entertainment Expo (E3)’e katılmayacağını açıkladı.

Konami tarafından paylaşılan Twitter gönderisine göre: “Zamanlama nedeniyle bu sene E3’te sunum yapmaya hazır olmayacağız. Hayranlarımıza, bir dizi önemli projede derinlemesine çalıştığımıza dair güvence vermek istiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki aylardaki bazı gelişmeler için bizimle kalın. Bu sene katılmıyor olsak da ESA’e büyük bir saygı duyuyoruz ve 2021’in oldukça başarılı bir sene olacağını biliyoruz. ESA'i desteklemeye devam edeceğiz ve bu yılki fuar için tüm katılımcılara en iyisini diliyoruz.”

ESA geçen ay dijital E3 planlarını açıkladığında Konami, fuarı destekleyen şirketler listesinde yer alıyordu. Konami’nin ayrılışı onu ESA’in önemli eksiklikleri listesine, Sony, EA, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco ve Square Enix gibi katılımcı şirketlerin yanına koyuyor.

ESA, Konami'nin yokluğuyla ilgili kendi açıklamasını yayınlayarak, “Ortağımız Konami'nin bu yıl E3'e katılmama kararını destekliyoruz ve gelecekte kendileri duyurmaya hazır olduklarında göreceğimiz şeyler için heyecan duyuyoruz. E3 2022’ye katılmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sırada, merakla beklenen tüm açıklamaları, programları ve çok daha fazlasını bu yılki E3'te paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”