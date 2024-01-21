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Kocaelispor'a 2-1 kaybeden Eyüpspor'da Caner Erkin çılgına döndü!

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#Trendyol 1. Lig#Caner Erkin#Kocaelispor
Kocaelispora 2-1 kaybeden Eyüpsporda Caner Erkin çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 09:04

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Kocaelispor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Eyüpspor'da kaptan Caner Erkin, maçın sonlarında rakip taraftarlarla gerginlik yaşadı.

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Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasına sahne oldu. Kocaelispor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti ve puan farkını 9'a indirdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 14. dakikada Candeias ve 69. dakikada Tanque atarken Eyüpspor'un sayısını 23. dakikada Bruno kaydetti.

Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden Eyüpspor 45 puanda kalırken 3 maç sonra galip gelen Kocaelispor puanını 36'ya yükseltti.

CANER ERKİN'İN GERGİN ANLARI

Maçın uzatma dakikalarında beraberlik golünü arayan Eyüpspor'da kaptan Caner Erkin, taç atışı kullanacağı anda sahaya başka bir topun atılmasına çok sinirlendi ve elindeki topu tribünlere dikti. Bu hareketi sonrası sarı kart gören 36 yaşındaki futbolcu, mağlubiyetin ardından da rakip taraftarların yoğun protestosu eşliğinde soyunma odasına gitti. Caner Erkin'in de bu anlarda taraftarlara tepki gösterdiği görüldü.

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Kocaelispora 2-1 kaybeden Eyüpsporda Caner Erkin çılgına döndü

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#Trendyol 1. Lig#Caner Erkin#Kocaelispor

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