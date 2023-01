Kırkpınar kemeri elinden alınan Cengizhan Şimşek'ten yeni açıklama! Doping...

Haberin Devamı

Kırkpınar'ın son başpehlivanı Cengizhan Şimşek şu an alınan kararın kendisinin doping kullanması ile alınan bir karar olmadığını vurgulayarak, “O dönemde yer bildirimi yani evimin adresini bildirmememle ilgili alınan bir karardır" dedi.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in, dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini yapmaması gerekçesiyle kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi. Cengizhan Şimşek, karar sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tahkim kurulu kararıyla ödül ve unvanı alınan Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’e destek verdi. ASAT Spor Kulübü güreşçisi Şimşek’in Edirne’de ve tüm Türkiye genelindeki diğer güreşlerde verdiği testlerin negatif çıkmasına rağmen böylesine bir karar verilmesinin haksızlık olduğunu belirten Başkan Böcek, “Cengizhan Şimşek oğlumun yanındayım” dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından yer bildiriminde bulunmadığı gerekçesiyle Kırkpınar dahil tüm dereceleri iptal edilen ASAT Spor Güreşçisi 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’e destek verdi. Başkan Böcek, ASAT Spor Kulübü yönetimiyle ile bir toplantı yaparak, konuyu değerlendirdi. Toplantıya Başpehlivan Cengizhan Şimşek, Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Başkanı Av. Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Hasan Aydın, Antrenör Mustafa Kemal Karaboğa ve ASAT Spor Kulübü yöneticileri katıldı.



Böcek: "Sporcularımıza güveniyoruz"



Başkan Muhittin Böcek, toplantı sonrası şu değerlendirmede bulundu: “2022 tarihi Kırkpınar Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Cengizhan Şimşek oğlumuzla hep gurur duyduk. Türkiye’deki tüm güreş severler başarısını takdirle karşıladı. Güreş Federasyonu tarafından müsabakalara katılamaz şeklinde yasağı bulunmayan güreşçimizle ilgili sadece yer bildirimi yapılmadı diye bir olay vuku buldu. Atamızın, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ dediği gibi biz sporcularımızın hepsine güveniyoruz. Güreşçimizin o gün Edirne’de yaptırdığı test negatif çıktı. Daha sonra tüm Türkiye genelindeki güreşlerde de testleri negatif çıktı. Buna rağmen güreşçimizin böylesine bir kararla haksızlığa uğradığını düşünüyoruz. Hukuki yönden Cengizhan Şimşek oğlumun yanındayım.”



Cengizhan Şimşek: "Karar doping kullanmam değil yer bildirimi yapmamamla ilgili"



Başpehlivan Cengizhan Şimşek ise şu an alınan kararın kendisinin doping kullanması ile alınan bir karar olmadığını vurgulayarak, “O dönemde yer bildirimi yani evimin adresini bildirmememle ilgili alınan bir karardır. Şu an Başkanımızla birlikte yapılan haksızlık karşısında hukuki mücadele vereceğiz. İlerleyen günlerde Başkanımla konuyla ilgili daha detaylı bir açıklamada bulanacağız” diye konuştu.

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri sürecinde cezalı olduğu anlaşılan 2022 başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in adının, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından kendilerine gönderilen yasaklı listesinde bulunmadığını söyledi. 1 Ağustos’tan itibaren yağlı güreşi düzenleme yetkisi alan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun, Cengizhan Şimşek’in başpehlivanlığının düşürüldüğünü açıkladığını belirten Gürkan, "Resmi yazı geldiğinde biz başpehlivan Mustafa Taşı davet ederek, kendisine altın kemeri takacağız, takdim edeceğiz" dedi.

Edirne’de gerçekleştirilen 661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehilvan olan Cengizhan Şimşekin 1-3 Temmuzda güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (TMOK) başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşeke 9 Mart 2022den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020den itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti. Kararın ardından 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanlığının, ikinci olan Mustafa Taşa verilmesi gündeme geldi.

’BİZE GÖNDERİLEN LİSTEDE CENGİZHAN’IN İSMİ YOKTU’

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konuyla ilgili, belediye meclis toplantısında konuştu. Kırkpınar’ın yapıldığı dönemde, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından kendilerine gönderilen cezalı isimler listesinde Cengizhan Şimşek’in isminin olmadığını söyleyen Gürkan, "Bu yıl Kırkpınarın yapıldığı tarihlerde Türkiye Güreş Federasyonu yetkiliydi. Kırkpınara usulüne uygun şekilde Türkiye Güreş Federasyonu ya da yetkili federasyonun lisans verdiği pehlivanlar katılıyor. Her Kırkpınar öncesi biz federasyondan hem katılacak sporcuların hem de o tarihte cezayı olan sporcuların listesini alırız. Bu yıl Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bize iletilen cezalı sporular listesinde Cengizhan Şimşekin ismi yoktu. Dolayısıyla biz tıpkı Cengizhan Şimşek gibi ceza listesinde olmayan ve ama Kırkpınarda güreşmek için başvuran bütün pehlivanlarımızı Kırkpınar güreşlerine aldık. Onlarda hakemlerin nezaretinde güreşlerini yaptılar" dedi.

’FEDERASYON KARARI UYGULAMAMIŞ’

Geçtiğimiz günlerde, tahkim kurulunun Cengizhan Şimşek’le ilgili aldığı yasak kararının ortaya çıktığını hatırlatan Gürkan, "Tahkim Kurulunun Mart 2022 tarihinden başlayarak, Mart 2023 tarihine kadar Cengizhan Şimşekin güreşlerden men edildiğine, güreşlere katılamayacağına dair bir kararı varmış. O dönemde yetkili olan Türkiye Güreş Federasyonu bu kararı uygulamamış. Sanırım mahkemeler olacak, davalar açılacaktır. Onlar ne karar verirse herkes ona uymak zorunda ama Kırkpınarın yapıldığı tarihte Edirne Belediyesine bildirilen cezalı pehlivanlar listesinde Cengizhan Şimşekin ismi yoktu, çayıra çıkarak güreşti ve başpehlivan oldu" diye konuştu.

’RESMİ EVRAK GELDİĞİNDE KEMERİ TAŞ’A TAKACAĞIZ’

1 Ağustos’tan itibaren yağlı güreşi düzenleme yetkisi alan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun, Cengizhan Şimşek’in başpehlivanlığının düşürüldüğünü açıkladığını belirten Gürkan, "Kanun neyse onu uygulayacağız. Kırkpınarı düzenleyen kurum olarak bir karar vermemiz, bir tasarrufta bulunmamız mümkün değil. Federasyon tarafından alınan kararları uygulamak ile yükümlüyüz. Şuanda bize oluşan resmi bir belge, resmi bir yazı yok. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Cengizhan Şimşekin başpehlivanlığının düşürüldüğünü ve 661’inci Kırkpınarda ikinci olan Mustafa Taşın başpehlivan olarak onaylandığını duyurdu. Kırkpınarı düzenleyen kurum, altın kemeri veren kurum olarak bize Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan resmi bir yazı gelmesini bekliyoruz. Bu resmi yazı şu ana kadar gelmedi. Resmi yazı geldiğinde biz başpehlivan Mustafa Taşı davet ederek, kendisine altın kemeri takacağız, takdim edeceğiz. Kim haklıdır, kim haksızdır tartışmasına girmemiz söz konusu değil. Çünkü hepsi bizim evladımız. Pehlivanların da hatası olabilir, federasyonun da burada bir hatası gözüküyor ama dediğim gibi biz bize gelen resmi kararlara göre hareket etmek zorundayız. Bizimle ilgili hadise budur" ifadelerini kullandı.

FEDERASYONUN RESMİ AÇIKLAMASI

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Cengizhan Şimşek kararıyla ilgili Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 21 Aralık 2022 Çarşamba günü telefonla aranarak kendilerine bilgi verildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu telefon görüşmesi ile federasyonun Tahkim Kurulu kararıyla ilgili ilk kez bilgi sahibi olduğuna dikkati çekilerek, "Bu bilgilendirme üzerine 22 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden Tahkim Kurulu kararının örneği ve detayı istenmiştir. Tahkim Kurulu kararının hukuk müşavirliği vasıtasıyla elimize ulaşması üzerine ön değerlendirmeler yapılmış ve düzeltme talebinin yapılmasına neden olan bu karar öncesi yine Tahkim Kurulu tarafından alınan ana karara ulaşılmış, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması için ilgili kararların TGGF Hukuk Kurulu'na sevki yapılmıştır" denildi.

Bahse konu Tahkim Kurulu kararının federasyona resmi olarak elektronik bilgilendirmeyle 28 Aralık 2022 tarihinde saat 12.40 itibarıyla yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Mart 2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline, sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 9 Mart 2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 9 Mart 2023 tarihinde tamamlanmasına, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir."

Tahkim Kurulu kararı aleyhine sporcu Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu avukatları tarafından düzeltme talebinde bulunulduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu başvuru Tahkim Kurulu’nun 12 Aralık 2022 tarih ve 2022/219 sayılı kararı ile red olunmuştur. Tahkim Kurulu'na yapılan bu düzeltme taleplerinde yürütmeyi durdurma talebinin olmadığı anlaşılmış olup böyle bir talepte de bulunulmadığı ve bu yönde de bir karar verilmediği için sporcu ile ilgili verilen cezanın infaz kararını durduran herhangi bir hukuki durumun olmadığı da anlaşılmıştır. Açıkça görüldüğü üzere federasyonumuzun kuruluşundan önce soruşturması başlayan ve Tahkim Kurulu kararı ile ceza uygulaması kesinleşen bir hukuki durum bulunmaktadır.

Maalesef sporcu Cengizhan Şimşek'in Türkiye Güreş Federasyonu'nun yetkili olduğu dönem içerisinde hak mahrumiyeti süresi içerisinde olan 9 Mart 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında pek çok müsabakaya katılma hakkı bulunmamasına rağmen katıldığı ve bir kısmında da derece ve ödül aldığı belirlenmiştir. Üzülerek ifade ediyoruz ki, federasyonumuzun hukuken yağlı güreşte yetki kullanmaya başladığı 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Türkiye Güreş Federasyonu'ndan alınan cezalı sporcu listesinde Cengizhan Şimşek’in isminin bulunmaması, ayrıca soruşturmadan ve Tahkim Kurulu kararından da federasyonumuzun bilgilendirilmemesi nedeniyle aynı ihlal 1 Ağustos 2022 sonrasında da devam etmiştir."

KARARLAR MADDE MADDE DUYURULDU

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasında, bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda Tahkim Kurulu kararının uygulanmasıyla ilgili şu kararların alındığı duyuruldu:

"1- Sporcu Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti süresi içerisinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine,

2- Söz konusu hak mahrumiyeti cezasının Dopingle Mücadele Komisyonu’nun Tahkim Kurulu’nun hak mahrumiyeti kararına uyulmaması nedeniyle ilave olarak açtığı soruşturmanın sonuçları saklı kalmak şartıyla 9 Mart 2023’e kadar devamına,

3- Bu çerçevede 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek’ten alınarak diğer finalist Mustafa Taş'a verilmesine, Tarihi Kırkpınar başpehlivan ikincisinin İsmail Balaban, üçüncülerinin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici olarak belirlenmesine, yine Tarihi Kırkpınar son çeyrek finalistinin Orhan Okulu olarak belirlenmesine,

4- Sporcunun 2022 yılı Kumluca, Manavgat, Çankırı Yapraklı, Kırklareli Kavaklı, Antalya Gökbel, Bolu Gerede ve Çanakkale Çardak Güreşlerinde elde ettiği derecelerin iptaline, yeni sıralamaların talimat hükümlerine göre belirlenmesine karar verilmiştir."

"Federasyonumuz dopingle mücadele konusunda sıfır tolerans ilkesine göre hareket etmekte olup, temiz spor ve temiz mücadele anlayışını büyük bir titizlikle yürütmektedir ve yürütmeye de devam edecektir." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda önümüzdeki dönemde dopingle mücadele konusunda ciddi bir eğitim ve bilgilendirme süreci gerek sporcularımız ve antrenörleri gerek kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımız nezdinde başlatılacak olup istenmeyen sonuçların önleyici çalışma ile en az düzeye indirilmesi sağlanacak ve geleneksel güreşimizin hak ettiği noktaya gelmesi için her türlü gayret ve özveri gösterilecektir.

Yaşanan bu olumsuz olayda esas itibariyle dopingli madde kullanımı değil, eğitim ve bilgi eksikliği nedeniyle olduğuna inandığımız çok büyük bir ihmal ve usul hata ile bilgilendirme mecburiyetine uyulmamasına bağlı hiç istenmeyen bir sonucun doğması, planlaması içinde olduğumuz eğitim sürecinin ne kadar önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."