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Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

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#Şampiyonlar Ligi#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray
Kerem Aktürkoğlunun Manchester Uniteda attığı gol, Şampiyonlar Liginde haftanın golü seçildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 15:10

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 71. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, skoru 3-3'e getiren golü kaydetti. 25 yaşındaki oyuncunun attığı bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi.

Kerem, Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den Martin Odegaard'ın da yer aldığı listede birinci olmayı başardı.

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#Şampiyonlar Ligi#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray

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