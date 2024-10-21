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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün maçını Halil Umut Meler yönetecek

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#Şampiyonlar Ligi#Benfica#Feyenoord
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçünün maçını Halil Umut Meler yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 11:00

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile Feyenoord arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Hollanda'nın Feyenoord takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Benfica Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

ORKUN VE KEREM

Benfica'da sezona iyi bir başlangıç yapan milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto VAR, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Catalin Sorin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Benfica#Feyenoord

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