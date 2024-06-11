Kenan Yıldız: Kolay bir maç değildi

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A Milli Takım'ın Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından Mert Günok ve Kenan Yıldız açıklamalar yaptı.

Mert Günok, Polonya yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "İtalya maçında ve bugünkü maçta hocamız bazı denemeler yaptı. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var. Mevkilerinde oynamayan oyuncular oldu bugün. Tabii ki kazanarak gitmek isterdik hazırlık maçlarında ama bu maçları kendimizi görmek için oynuyoruz. Denk takımlarla oynadık hazırlık maçlarında. Biz de galip gelebilirdik ama olmadı. Kamp da biraz şanssız başladı. Genel anlamda biraz daha eksik başladık diyebiliriz ama bunlar bahane değil. Şampiyona için az bir vaktimiz kaldı. Daha farklı olacağına inanıyorum bu kez. İnşallah galibiyetle başlarız." diye konuştu.

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Kenan Yıldız yaptığı açıklamada, "Kolay bir maç değildi. Rakibimiz de fena bir rakip değildi. Kazanmak istiyorduk ama biliyorsunuz futbolda kaybetmek de var. Biz bir takımız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.