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Kemal Özdeş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kemal Özdeş hangi takımları çalıştırdı?

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Kemal Özdeş kimdir, nereli, kaç yaşında Kemal Özdeş hangi takımları çalıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 15:25

Kemal Özdeş kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Türk futbolcu ve teknik direktör Kemal Özdeş, antrenörlük kariyerine 1995 yılında başlamış, çeşitli takımlarda yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur. Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor gibi takımlarda görev almıştır. Peki, Kemal Özdeş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri

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Türk futbolcu ve teknik direktör Kemal Özdeş, futbolculuk kariyerine Manisa Mensucatspor'da başlamış, antrenörlük kariyerinde ise çeşitli takımlarda görev almıştır. Özdeş, Türkiye U-19 milli takımının yanı sıra Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor gibi takımları çalıştırmıştır. Peki, Kemal Özdeş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

KEMAL ÖZDEŞ KİMDİR?

Kemal Özdeş, 10 Mayıs 1970'te Manisa'da doğdu. Futbolculuk kariyerine Manisa Mensucatspor'da başladı. Amatör seviyede futbol oynadıktan sonra 1993-1994 sezonunda aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden 1994 yılında mezun oldu.

KEMAL ÖZDEŞ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Antrenörlük kariyerine 1995 yılında Bergamaspor'da yardımcı antrenör olarak başladı. Ardından Konyaspor, Türkiye U-19 milli takımı, Manisaspor, Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Karşıyaka, Elazığspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı. Özdeş, Kasımpaşa'da çeşitli dönemlerde görev almıştır.

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