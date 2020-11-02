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Haber Giriş: 02.11.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Kayserispor’da yeni hoca arayışı! Tamer Tuna, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas...

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Kayserispor’da yeni hoca arayışı! Tamer Tuna, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas...
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Hes Kablo Kayserispor’da yeni teknik direktör arayışı başladı.

Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Bayram Bektaş ile yolları ayıran Hes Kablo Kayserispor kulübü yeni teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Kayserisporda Bayram Bektaşla yollar ayrıldı
Kayserispor'da Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı

Bayram Bektaş ile sözleşme feshini tercih eden ve kulübün resmî internet hesabından, “Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” açıklaması yapan sarı kırmızılı kulüp yöneticilerinin Tamer Tuna, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas gibi isimleri gündeme aldığı öğrenildi.

 

Kayserispor’da yeni hoca arayışı Tamer Tuna, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas...

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