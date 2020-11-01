MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor hocası Bayram Bektaş: 'Tek eksik goldü'
GeriFutbol Kayserispor hocası Bayram Bektaş: 'Tek eksik goldü'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Kayserispor hocası Bayram Bektaş: 'Tek eksik goldü'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor hocası Bayram Bektaş: 'Tek eksik goldü'
Abone Olgoogle-news

Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Rizespor karşısında sahada üstünlük kurduklarını ancak skora ulaşamadıklarını söyledi.

Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor, Rize’de karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, oyuncularından memnun olduğunu ancak skordan memnun olmadığının altını çizdi. Bektaş sözlerine şu şekilde devam etti:

"İzmir’de meydana gelen depremden dolayı ölen insanlarımıza rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Kazanmak adına bütün çalışmalarımızı yaptık. Maçı lehimize çevirmek istedik. Bunu başardık diye düşünüyorum. Yediğimiz gol beni üzdü. Mücadele ve takım disiplini anlamında başarılı olduk. Sadece golü atamadık. Genel anlamda takımın oyunundan memnunum. Memnun olmadığım tek şey skor. Çalışıp eksiklerimizi tamamlayacağız."

Kayserispor hocası Bayram Bektaş: Tek eksik goldü

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle