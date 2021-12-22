Katar'daki Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi Türk Lirasında değer kazancı yüzde 40Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi! Türk Lirası'nda değer kazancı yüzde 40#Dolar
Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıMerkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı#Merkez Bankası
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Memura ek zam gelecek mi Kritik toplantı sona erdiMemura ek zam gelecek mi? Kritik toplantı sona erdi#Memur-Sen
Turkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağızTurkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağız #Turkovac
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksinizCanlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksiniz#Nureddin Nebati
Araçlar yolda kaldı, kuyruk oldu İstanbula kar yağacak mı Canlı yayında yanıt verdiAraçlar yolda kaldı, kuyruk oldu! İstanbul'a kar yağacak mı? Canlı yayında yanıt verdi#Trabzon
Yolda yürüyen kadının burnunu ve dişlerini kırdı Pes dedirten ifade...Yolda yürüyen kadının burnunu ve dişlerini kırdı! 'Pes' dedirten ifade...#BURSA
Salgında yeni yeni umut Koronada çığır açacak keşfi böyle duyurdularSalgında yeni yeni umut! Koronada çığır açacak keşfi böyle duyurdular!#Koronavirüs
BDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesiBDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesi#BDDK
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?#RUSYA
Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilirCinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir#Prens Andrew
Zehra Güneş: Çektiğim tüm acıları unuttumZehra Güneş: 'Çektiğim tüm acıları unuttum'#Zehra Güneş
Beşinci evliliği skandala dönüştü: Onu sevdiğimi bile bile yuvamı yıktınBeşinci evliliği skandala dönüştü: Onu sevdiğimi bile bile yuvamı yıktın#2021 Yılının Skandalları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Katar'daki Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

#Süper Kupa#Beşiktaş Antalyaspor#Süper Kupa Finali
Katardaki Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemini açıkladı.

Haberin Devamı

TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını Halil Umut Meler’in yöneteceğini açıkladı.

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar’da oynanacağını açıklamıştı.

İşte TFF tarafından yapılan açıklama;

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.

Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

4. KEZ YURT DIŞINDA

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan ve 2006 yılından itibaren ismi 'Süper Kupa' olarak değiştirilen turnuva, 4 kez Türkiye dışında oynanacak.

2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya'da oynanan Süper Kupa maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde olmuştu;

2006: Beşiktaş 1-0 Galatasaray (Commerzbank Arena/Frankfurt)
2007: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (RheinEnergie Stadyumu/Köln)
2008: Galatasaray 2-1 Kayserispor (MSV-Arena/Duisburg)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Kupa#Beşiktaş Antalyaspor#Süper Kupa Finali

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem