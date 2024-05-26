Kasımpaşa – Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig’de 38. hafta!

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Trendyol Süper Lig’de bu hafta son maçlar oynanıyor. Ligin son haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeyi garantileyen Beşiktaş sahaya ligi tamamlamak için çıkacak. İşte Kasımpaşa – Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi!

KASIMPAŞA – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa – Beşiktaş maçı 26 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: Gianiotis; Gökhan Gül, Porozo, Sadık, Yasin; Sadiku; Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy; Nuno Da Costa.

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BEŞİKTAŞ: Ersin; Onur, Tayyip Talha, Worrall, Umut; Demir Ege, Salih, Rashica, Chamberlain, Cenk, Aboubakar.