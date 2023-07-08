Joseph Attamah'tan Beşiktaş'ın transfer gözdesine övgü! 'Şans eseri değil'

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2020-2021 yaz transfer sezonunda Başakşehir’den Kayserispor’a transfer olan Joseph Attamah, 3 sezondur formasını giydiği sarı-kırmızılı ekipte toplam 79 maça çıktı. Kayserispor’la sona eren sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 1+1 yıllığına yeniden uzatan Ganalı orta saha, Kayserispor’un bu sezonki performansı, Çağdaş Atan, Abdullah Avcı ve Beşiktaş’ın transferde büyük aşama kaydettiği vatandaşı Daniel Amartey hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“RAKİPLERİMİZDEN KORKMADAN GÜZEL BİR HÜCUM FUTBOLU OYNADIK”

- Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 47 puanla 9. Sırada bitirdiniz. Kayserispor'un bu sezonki performansını değerlendirir misin?

Geçtiğimiz sezon rakiplerimizden korkmadan güzel bir hücum futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Tabii ki hücum tarzımızdan verim alamadığımız zamanlar oldu ama sonuçta bu futbol. Genel olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum.

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“ÇAĞDAŞ ATAN, AVRUPA’DA ANTRENÖRLÜK YAPACAK YETENEKTE OLAN ÇOK ZEKİ BİR ANTRENÖR”

- Geçen sezona, 'Bizim hayallerimiz, bütçelerden büyük' parolasıyla başlayan teknik direktör Çağdaş Atan'ın takım yönetimi hakkında neler söylemek istersiniz?

Çağdaş Atan, bence çok zeki bir antrenör. Takımı nasıl oynatmak istediğini çok net bir şekilde ortaya koyduğu için onu anlamak kolay. Kesinlikle bir gün Avrupa’da bir kulübün antrenörü olma yeteneğine sahip

.“ABDULLAH AVCI, ‘BABA’ GİBİ BİR İNSAN, GÜÇLÜ BİR KAZANMA ZİHNİYETİ VAR”

- Başakşehir'de forma giydiğiniz dönemde teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışma fırsatınız oldu. Taktik ve zihniyet olarak Abdullah Avcı'yı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Abdullah Avcı, bir ‘baba’ gibi olduğunu düşündüğüm bir insan. Herkesle iyi iletişim kurar. Kendisini herkese ulaşılabilir kıldı. Onun yönetiminde oynamaktan zevk aldım. Son derece bilgili ve güçlü bir kazanma zihniyetine sahip. Üstelik esas olarak isabetli taktikleri var.

“ABDULLAH AVCI’NIN ANTRENÖRLÜK YETENEKLERİ TARTIŞILMAZ”

- Trabzonspor, Abdullah Avcı ile Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. Abdullah Avcı'nın bu başarısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Bir önceki soruda söylediğim gibi, Abdullah Avcı’nın antrenörlük yetenekleri tartışılmaz. Onun Avrupa'nın en iyi liglerinde bir kulübü yönetebileceğine inanıyorum.

- Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile birlikte oynadınız. Emre Belözoğlu, Başakşehir'de teknik direktör olarak görev yapıyor. Emre Belözoğlu ile Başakşehir'de geçirdiğiniz günlere dair neler söylemek istersiniz?

Emre’yle oynadığım zaman, onun futboldan emekli olduktan sonra teknik direktör olacağını net olarak görebiliyorduk. O çok detaycı bir insan ve gözden kaçırabileceğimiz küçük şeylere bile dikkat ediyor. Ona her şeyin en iyisini diliyorum.

“EMRE BELÖZOĞLU, GELECEKTE ŞAMPİYONLUK KAZANAN BİR ANTRENÖR OLACAK”

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- Emre Belözoğlu'nun gelecekte şampiyonluk kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Emre Belözoğlu'nu nasıl tanımlarsınız?

Evet düşünüyorum. Kendisinin zaten futbolculuktan gelen büyük bir tecrübesi var. Şu anda da teknik direktörlük için tecrübe kazanıyor. Futbolculuk deneyimiyle beraber şimdi antrenörlükten edindiği deneyimle gelecekte şampiyonluk kazanan bir antrenör olacak. Takımdaki herkese iyi niyet, hoşgörü ve kucaklayıcı bir şekilde yaklaşan birisi.

- Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk ile Başakşehir'de birlikte çalıştınız. Okan Buruk Başakşehir'de çalışırken Çaykur Rizespor, Karagümrük gibi takımlara kiralık gönderildiniz. Okan Buruk'un takım yönetimi ve Başakşehir'deki döneminiz hakkında neler söylemek istersiniz?

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Onun hakkında söyleyecek kötü bir şeyim yok. Her antrenörün kendi tercihi ve futbol tarzı var. O kendi seçimini yaptı. Benim o dönemlerde sadece hızlı uyum sağlayıp işimi yapmam gerekiyordu.

- Başakşehir'de birlikte forma giydiğiniz Arda Turan, Eyüpspor'da teknik direktör olarak göreve başladı. Arda'nın ilk menajerlik deneyimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bence o harika bir insan ve eminim ki önümüzdeki yıllarda herkesin izleyeceği bir antrenör olacak.

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“HER YERDE OYNAMAYA HAZIRIM AMA DEFANSİF ORTA SAHAYI TERCİH EDERİM”

- Türkiye'de ön libero bölgesinde oynarken savunma sahasına geçtiniz. Oynadığınız mevkideki değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Antrenörüm beni nerede oynatırsa oynatsın oynamaya hazırım. Kişisel olarak bakacak olursam da oynamaya hazır olduğum sürece defansif orta sahayı tercih ederim.

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“GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN HARİKA BİR STAD ATMOSFERİ VAR”

- İstanbul'da oynadığınız maçlarda sizi en çok hangi stadın atmosferi ve taraftar grubu etkiledi?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stadyumlarında harika bir atmosfer var. Bu takımların sahalarında oynadığımız zaman maçlar zorlu geçiyor.

- Kariyerinizde sizi en çok etkileyen teknik direktör hangisi?

Abdullah Avcı

- Türkiye'de futbol oynarken unutamadığınız bir anınız var mı?

Evet, ben Başakşehir'deyken neredeyse Süper Lig’de şampiyonluğu kazanacağımız sezonu unutamıyorum. Bir de 2019-2020 sezonunun devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gidip takımın yükselmesine yardım ettiğim sezonu unutamıyorum.

“AMARTEY ÇOK ÇALIŞKAN BİR OYUNCU, BEŞİKTAŞ’A MÜKEMMEL BİR UYUM SAĞLAR”

- Beşiktaş, milli takımdan arkadaşın olan Daniel Amartey'i transfer etmek istiyor. Amartey'in potansiyeli hakkında neler söylemek istersiniz?

Amartey’in, Beşiktaş’a mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağını düşünüyorum. O, çok çalışan bir defansif orta saha ve stoper oyuncusu. Amartey’in uzun süredir Premier Lig’ de oynaması şans eseri değil.