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Jesus Navas'a Sevilla'dan ömür boyu sözleşme

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#İspanya La Liga#Sevilla#Jesus Navas
Jesus Navasa Sevilladan ömür boyu sözleşme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 15:37

İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, kulübün efsane isimlerinden Jesus Navas ile ömür boyu geçerli olacak bir sözleşme imzaladı.

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Sevilla Başkanı Jose Maria del Nido Carrasco ve kulübün önemli isimlerinden Jesus Navas, bu sabah gerçekleştirdikleri toplantının ardından yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

İspanyol ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncu kariyerine 31 Aralık 2024 tarihine kadar futbolcu olarak devam edecek. Ardından ise Navas, takımda istediği bir pozisyonda görevine devam edecek.

Başkanın yaptığı teklife olumlu cevap vermek için bir saniye bile beklemediğini belirten Navas, "Evet, Nervion’da (Sevilla’ya bağlı bir semt) emekli olmak istiyorum. Futbola Sevilla’da devam etmek istiyorum. Aşık olduğum bu takımla bağlantımı sürdürmeye devam ediyorum" diye konuştu.

Sevilla altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Navas, 2013 yılında İspanyol ekibinden ayrılarak Manchester City’e transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, 2017 yılında ise tekrardan İspanyol ekibine geri döndü.

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Navas, Sevilla ile 500’ü LaLiga’da olmak üzere 684 maça çıktı ve 37 gol kaydetti.

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#İspanya La Liga#Sevilla#Jesus Navas

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