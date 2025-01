Galatasaray'ın Fransız milli pasörü Jean Patry: Osimhen'le sorumluluklarımız aynı | En sevdiğim kelime 'Cimbom' | Earvin N'Gapeth

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Fransız milli pasörü Jean Mathias Gérard Patry, Spor Arena Youtube kanalında Gamze Türk'ün sorularını yanıtladı.



Öncelikle merhaba. Nasılsın?

Merhaba, iyiyim teşekkür ederim.

Derbiden başlayalım. İki taraftar grubu için de çok önemli bir karşılaşma. Maç için heyecanlı mısın?

Evet, evet çok heyecanlıyım. Taraftarlar için çok önemli olduğunu biliyorum, aynı zamanda bizim için de önemli. Büyük bir maç, büyük bir derbi. Benim için de ayrıca önemli çünkü Earvin Ngapeth diğer tarafta yani Fenerbahçe’de oynuyor. Birçok nedenden ötürü önemli. Eminim iyi bir maç olacak.

Kimin kazanacağını düşünüyorsun?

Bizim kazanacağımızı düşünüyorum. Eminim. Çok özgüvenliyim bu konuda.

Peki. Efeler Ligini şu an çok iyi biliyorsun. Ligin kalitesi hakkında ne düşünüyorsun ve daha önce oynadığın liglerle kıyasladığında ne söyleyebilirsin?

Kalitenin iyi olduğunu söyleyebilirim. Her maç zor. Yani rahat olabileceğiniz bir maç yok, her maç, her hafta büyük bir mücadele var. Eğer İtalya ile kıyaslarsam, İtalya’nın biraz daha yüksek bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bu ligin yakın zamanda en iyilerinden biri olacağına inancım tam. Çok fazla gelişim gösterebilir. Evet, yakın zamanda Avrupa’nın en önemli liglerinden biri olacak.





Galatasaray taraftarları çok çılgın ve harikalar. Bizi çok iyi destekliyorlar. Biraz baskı uygulayıp, bizi zorluyorlar. Bu atmosferi seviyorum. Büyük bir aile olduğumuzu hissediyorum. Futbol, voleybol ve basketbolda farklılıklar var ama biz biriz. Bu düşünce tarzını ve atmosferi seviyorum. Taraftarların büyük derbide de bizimle olacağını umuyorum. Çünkü onlara ve karşılaşma boyunca iyi bir atmosfer oluşturmalarına ihtiyacımız var. Bize yardım edeceklerini biliyorum ve onlara güveniyorum.

Galatasaray bestesi öğrendin mi?

Popüler olan ‘Cimbombom’ kelimesini biliyorum. Bazı besteler biliyorum.

Biraz mırıldanır mısın?

Tamam. Şşşşş, 1, 2, 3, Cimbombom, cimbombom. bu tarz şarkılar.

Çok iyisin.

Teşekkür ederim.

Bir süredir İstanbul’da yaşıyorsun. Kalabalık ve yoğun bir şehir. Düşüncelerin neler?

Çok çok büyük bir şehir. Çok fazla trafik var ama şehri seviyorum. Yapacak çok fazla şey var, görülecek ve yenecek. Ben Anadolu tarafındayım, burada yaşıyorum. Farklı noktaları seviyorum, Kadıköy’deki mekanları… Yaşadığım yer Göztepe’yi seviyorum. Güzel bir şehir ve boş zamanlarımda bazı yerleri ziyaret ediyorum. Camiler, boğazda tekneye biniyorum, gerçekten şehri çok seviyorum.

İstanbul’da seni en çok etkileyen şey ne oldu?

Sanırım şehrin çok büyük olduğu gerçeği. Büyük şehirlerde çok küçük hissedebiliyorsunuz. Evet, bu duyguyu hissediyorsunuz, siz bu şehrin içinde hiçbir şeysiniz. Çok trafik var, çok ses var. Tüm sabah, tüm gece bu şehir yaşıyor. Bu her şehirde görmediğimiz bir şey. Paris bile aynı değil. Bu şehrin özel bir şeyi var.

Futbol takımı hakkında da konuşmak istiyorum. Galatasaray YouTube kanalına bir röportaj verdin, ‘Bir maça, Rams Park’a gitmek istiyorum’ dedin. Rams Park’ta bir maç izledin mi?

Evet, evet.

Hangi maç?

Tottenham’a karşı olan. 3-1 kazandık sanırım. Takım olarak oradaydık ve güzeldi. İlk maçımdı ve atmosfer çok iyiydi. Maçı kazandık, harikaydı. Tottenham, Premier Ligin iyi takımlarından biri. Çok güzel bir andı ve atmosferi çok sevdim. Aynı zamanda stadyumdaki renkleri de sevdim, kırmızı ve sarı… Ambiyansı ve atmosferi çok sevdim.

Taraflarla destek oldun mu?

Denedim, denedim. Ama çok heyecanlıydım. Bir gol attığımızda falan çok mutlu oldum ve takıma yardımcı olmak için destekledim.

Peki bu sezon için takımın performansı hakkında ne düşünüyorsun? Şampiyon olurlar mı olamazlar mı ve senin için özel bir oyuncu var mı?

Futbol takımında mı? Osimhen’i seviyorum. Çünkü çok fazla gol atıyor. Biraz benim gibi, ben de diğerlerinden daha fazla sayı üretmeliyim. Aynı pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Aynı sorumluluklara da sahibiz tabii. Çok iyi, onu beğeniyorum ve bence atmosferle, taraftarla çok uyumlu. Ben de burada aynısını yapmak istiyorum. Bu adamı bu yüzden seviyorum. Şampiyonluğu kazanma olasılıkları çok yüksek. Umuyorum ben de oraya gitme ve onları stadyumda görme şansına sahip olurum ve yardım edebilirim çünkü şampiyon olmak için herkese ihtiyaçları var.

Şimdi quiz bölümümüz var. Hazır mısın?

Hazırım.

Takımın en komiği?

Bu sorunun geleceğini biliyordum. En komik bence kaptan Arslan.

En çok konuşan?

En çok konuşan… Bence Zaytsev. Antrenman boyunca konuşmayı seviyor. Puan aldığında daha üstlerdeki isimlerle atışmayı seviyor. Bu anlamda çok konuşuyor ama benim hoşuma gidiyor.

En çok yemek yiyen?

En çok yemek yiyen. Herkes. İyi soru. Evet herkes, herkes çok yiyor. Bu zor ama sanırım Oğuzhan fena değil.

En en giyinen?

En iyi giyinen, Martin Atanasov. İyi parçalara sahip. Güzel kıyafetler, güzel stil. Kesinlikle o.

Kendini söylemiyorsun. Çok mütevazisin.

Mümkün olduğunca kendimi söylememeye çalışıyorum evet.

Peki, senin pozisyonunda en iyi oyuncu?

Türkiye’de mi? Türkiye’de çok iyi pasör çaprazları var bence. Çok saygı duyduğum için Arkas’tan Grozer. Çünkü o bir efsane. Büyük bir saygı duyuyorum. Evet o.

Eğlenceli bir soru geliyor. Celebrity Crush’ın?

Celebrity Crush’ım mı. Bunu hiç düşünmedim. Bilmiyorum.

Herkesin vardır bir tane…

Evet doğru ama ben…

Bence aklında birçok isim var. Birini seçiyorsun.

Hayır. Ben aynı zamanda isim hatırlama konusunda da çok kötüyüm. Her aktör, her ünlü insanı aklımda tutma konusunda kötüyüm. Tamam Scarlett Johansson diyelim.

Scarlett Johansson, çok güzel bir kadın.

Fena değil.

Peki, hayatının şarkısı?

Hayatımın şarkısı, Dragostea din tei, O-Zone.

Tamam, bakacağım bilmiyorum.

Anladım mı?

Hayır ama biri biliyor. Peki hiç Türkçe şarkı biliyor musun?

Hayır, maalesef çok fazla Türkçe şarkı bilmiyorum. Hatırlayamam, Türkçe bilmiyorum.

Bu Galatasaray şarkısı.

Evet ama Türkçe bir şarkı.

Hayatının en mutlu anı?

Hayatımın en mutlu anı, Olimpiyat altınları diyebilirim. iki defa. Eğer birini seçmem gerekirse, Paris olur. Çünkü kendi ülkemizde Paris’teydik. Ailemiz, arkadaşlarımız salondaydı. Altın madalyayı evimizde ailemizle kazanmak büyük bir hayaldi.





Hayatının en üzücü anı?

Hayatımın en üzücü anı… Bunu söylemek zor çünkü ben şanslıyım çünkü bu tarz üzücü anlarım yok, neyse ki. Ailemden birini kaybettiğim zaman olabilir. Bu tarz şeyler. Bu her zaman çok üzücü. Ama şanlıyım ki çok çok üzücü bir anım yok.

Hayatındaki en büyük pişmanlığın?

Bir pişmanlığım olduğunu düşünmüyorum. Belki bir tane. Şarkıcı olmak istiyordum ama olamıyorum çünkü sesim iyi değil. Pişmanlığım bu diyebiliriz.

En son ne zaman ağladın?

Sanırım en son Olimpiyatları kazandığımız için olabilir.

Mutluluktan ağladın.

Evet mutluluktan, ailemle, taraftarlarla, arkadaşlarla… Harika bir andı. Evet o zaman ağladım.

Bana önerebileceğin en iyi kitap?

Sanırım, ‘Yüzüklerin Efendisi.’ En iyi kitap, en iyi film aynı zamanda. Harika, favori filmim, favori kitabım.

Benim kedimin adı, ‘Arwen’. Elf prensesi.

Fena değil, güzel.

En iyi dizi?

J: Sanırım ‘Taht Oyunları.’ Aynı atmosfer, ‘Yüzüklerin Efendisi’ ile ama ‘Taht Oyunları’ en iyisi.

Çok iyi. Favori yemeğin?

Favori yemeğim, La Raclette. Fransız yemeği. Arkadaşlarınla masada paylaşabilirsin, bir makine var, biraz peynir koyuyorsun makineye ve bekliyorsun, ingilizcesini bilmiyorum, hazır olduğunda patatesin üzerine koyuyorsun, reçel ekliyorsun.

Peynirli patates.

Evet, peynirli patates. Prosciutto Crudo.

Bilmiyorum.

Bu bir et türü. Salata ve çok sevdiğim bir et türü.

Peki, herhangi bir Türk yemeği seviyor musun?

Tabii.

Hangisi en iyisi?

Köfteyi seviyorum. Kebabı da seviyorum. Baklavayı da seviyorum tabii.

İlk tercihin ne olur?

Eğer birini seçmek zorunda mı kalsam? Baklava ya da adını hatırlamıyorum tabakta…

Künefe?

Evet belki o.

Peynirli?

Evet, onu da seviyorum.

Son olarak favori Türkçe kelimen?

Favori Türkçe kelimem, ‘Cimbombom.’

Başka yok mu? Normal olanlardan?

Normal seçmem gerekirse. ‘Afiyet olsun.’

Teşekkür ederim. Son olarak taraftarlara bir mesajın var mı?

Taraftarlara mesajım hala aynı. Size ihtiyacımız var, bizimle olduğunuzu hissediyoruz. Gelişmek için, maçlar kazanmak için size ihtiyacımız var. Umarım bizimle salonda olursunuz. Burhan Felek’te oynayacağımız maça sizi bekliyoruz. Her şey için teşekkürler.