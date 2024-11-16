Jake Paul - Mike Tyson maçı bitti yeni bir tartışma başladı: Seni öldürürüm!

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YouTuber ve boksör Jake Paul, profesyonel ağır sıklet müsabakasında eski şampiyon boksör Mike Tyson'ı mağlup etti.

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi.

Paul ile Tyson'ın karşılaştığı müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden yapıldı.

Eski ağır sıklet şampiyonu Tyson, ilk iki raunt atak gözüken taraf oldu. Sonraki rauntlarda rakibine büyük üstünlük kuran Paul, 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı.

Müsabaka sonrasında ise ring içerisinde yaşanan diyaloglar geceye damgasını vuran bir başka konu oldu.

ABİSİNE MEYDAN OKUDU, SERT CEVAP ALDI: SENİ ÖLDÜRÜRÜM!

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Mike Tyson maç sonunda kendisine uzatılan mikrofona "Bu son dövüşüm değildi, sonraki maçım Logan'la (Jake Paul'un abisi) olabilir." dedi.

Logan Paul ise Tyson'ın meydan okumasına oldukça sert bir cevap verdi ve "Seni öldürürüm Mike!" ifadelerini kullandı.

O esnada araya giren Jake Paul ortamı yumuşatarak "Lütfen herkes Mike'ı alkışlasın. O bir efsane, tarihin en iyisi. Benim için onunla dövüşmek bir onurdu. Mike Tyson bir ikon." şeklinde konuştu ve taraflar dağıldı.

EFSANE YIKILMADI, PAUL SAYGISINI GÖSTERDİ

Aldığı onca sert yumruğa rağmen yıkılmadan maçı tamamlayan Mike Tyson'ın önünde eğilen Jake Paul, 58'lik efsaneye saygısını gösterirken tribünler ayakta alkışladı.

Mike Tyson'ın ilerlemiş yaşına ve ciddi sağlık sorunlarına rağmen nakavt olmadan maçı tamamlaması alkışı hak ederken Jake Paul maçı, Mike Tyson gönülleri kazandı.

JAKE PAUL 11. GALİBİYETİNİ ALDI

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.

Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.

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Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.

ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.

Öte yandan müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları da yapıldı.