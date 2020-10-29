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Haber Giriş: 29.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İzmit Belediyespor tarih yazdı!

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İzmit Belediyespor tarih yazdı!
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Mavi beyazlı ekip tarihinde ilk kez EuroLegue’de gruplara kaldı. İzmit böylece bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte bu organizasyonda ülkemizi temsil edecek.

FIBA Kadınlar EuroLeague eleme maçları dört takımın katılımıyla dün İzmit’te oynandı. Ev sahibi İzmit Belediyespor, Macaristan temsilcisi DVTK Miskolc’u 85-68 yendi.

Mavi-Beyazlılar’da Brezilyalı Clarissa Dos Santos 20 sayı ve 17 ribauntla maça damga vurdu. Tarihinde ilk kez EuroLeague gruplarına katılma hakkı kazanan İzmit ekibi A Grubu’nda Rusya’dan Dinamo Kursk ve Nadezhda ile İspanya’dan Perfumerias Avenida takımlarıyla mücadele edecek

'İYİ İŞ ÇIKARDIK'

Diğer eleme maçında İspanya’dan Spar Girona, Romanya’dan Sepsi’yi 76-54 yenerek EuroLeague vizesi alan bir diğer ekip oldu. Maçları kaybeden Miskolc ve Sepsi yollarına EuroCup’tan devam edecek.

 

İzmit Belediyespor tarih yazdı

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