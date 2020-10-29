İzmit Belediyespor tarih yazdı!

FIBA Kadınlar EuroLeague eleme maçları dört takımın katılımıyla dün İzmit’te oynandı. Ev sahibi İzmit Belediyespor, Macaristan temsilcisi DVTK Miskolc’u 85-68 yendi.

Mavi-Beyazlılar’da Brezilyalı Clarissa Dos Santos 20 sayı ve 17 ribauntla maça damga vurdu. Tarihinde ilk kez EuroLeague gruplarına katılma hakkı kazanan İzmit ekibi A Grubu’nda Rusya’dan Dinamo Kursk ve Nadezhda ile İspanya’dan Perfumerias Avenida takımlarıyla mücadele edecek

'İYİ İŞ ÇIKARDIK'

Diğer eleme maçında İspanya’dan Spar Girona, Romanya’dan Sepsi’yi 76-54 yenerek EuroLeague vizesi alan bir diğer ekip oldu. Maçları kaybeden Miskolc ve Sepsi yollarına EuroCup’tan devam edecek.

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