İşte EURO 2024’ü garantileyen ülkeler! İngiltere, İtalya'yı geçip bileti aldı

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ekim ayı maç takvimi bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 12 Ekim’de Hırvatistan (0-1), 15 Ekim’de de Letonya’yı (4-0) mağlup ederek gruptan çıkmaya hak kazandı.

Gruptan çıkacak diğer takım kasım ayında oynanacak maçların ardından belli olacak. 10’ar puanı bulunan Galler ve Hırvatistan’ın kasım ayında 2 maçı bulunuyor. 21 Kasım’da son maçta Galler’e konuk olacak ay-yıldızlılar, 18 Kasım’da ev sahibi Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Ev sahibi Almanya’nın dışında turnuvaya gidecek diğer takımlardan 20’si gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlardan oluşuyor. A grubunda 15’er puanlı İspanya ile İskoçya ilk iki sırayı garantilerken; B grubunda Fransa oynadığı 6 maçı da kazanarak finaller biletini cebine koydu. F grubunda Belçika ile Avusturya ilk 2 sırayı garantilemeyi başaran ülkeler oldu. Elemelerde oynadığı 8 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşayan Portekiz, J grubunu lider tamamladı.



İTALYA’YI DEVİREN İNGİLTERE BİLETİ ALDI

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Gecenin maçında kazanan İngiltere oldu; C grubunda İngiltere, Wembley’de konuk ettiği İtalya’yı 3-1 mağlup ederek puanını 16’ya yükseltti ve Almanya biletini aldı. Yenilgi sonrası 3. sıraya gerileyen İtalya, gruptan çıkma şansını Kuzey Makedonya ve Ukrayna maçlarına bıraktı.



3 TAKIM ULUSLAR LİGİ’NDEN KATILACAK

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.