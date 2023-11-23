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İşte EURO 2024 Play-Off Turu eşleşmeleri

Güncelleme Tarihi:

#Euro 2024#Kura Çekimi#Avrupa Şampiyoanası
İşte EURO 2024 Play-Off Turu eşleşmeleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 15:10

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Play-Off Turu kura çekimi gerçekleşti.

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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirildi. 2022-2023 yılında UEFA Uluslar Ligi performanslarına göre belirlenen 12 takım 4'erli 3 gruba dağıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde;

A YOLU

Galler - Finlandiya
Polonya - Estonya

B YOLU

Bosna Hersek - Ukrayna
İsrail - İzlanda

C YOLU

Gürcistan - Lüksemburg
Yunanistan - Kazakistan

YARI-FİNALLER 21 MART 2024, FİNALLER İSE 26 MART 2024'TE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Play-Off Turu'nda yarı final ve final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Eşleşmelerde yarı final karşılaşmaları 21 Mart 2024'te, finaller ise 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Final karşılaşmalarına Galler-Finlandiya, Bosna-Hersek-Ukrayna, Gürcistan-Lüksemburg eşleşmelerinin galipleri ev sahipliği yapacak. Final karşılaşmalarını kazanan 3 takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

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#Euro 2024#Kura Çekimi#Avrupa Şampiyoanası

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