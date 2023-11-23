İşte EURO 2024 Play-Off Turu eşleşmeleri

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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirildi. 2022-2023 yılında UEFA Uluslar Ligi performanslarına göre belirlenen 12 takım 4'erli 3 gruba dağıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde;



A YOLU



Galler - Finlandiya

Polonya - Estonya



B YOLU



Bosna Hersek - Ukrayna

İsrail - İzlanda



C YOLU



Gürcistan - Lüksemburg

Yunanistan - Kazakistan



YARI-FİNALLER 21 MART 2024, FİNALLER İSE 26 MART 2024'TE



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Play-Off Turu'nda yarı final ve final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Eşleşmelerde yarı final karşılaşmaları 21 Mart 2024'te, finaller ise 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Final karşılaşmalarına Galler-Finlandiya, Bosna-Hersek-Ukrayna, Gürcistan-Lüksemburg eşleşmelerinin galipleri ev sahipliği yapacak. Final karşılaşmalarını kazanan 3 takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.