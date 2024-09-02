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İşte Adana Demirsporlu Semih Güler'in kramponlarının sırrı

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#Adana Demirspor#Semih Güler#Galatasaray
İşte Adana Demirsporlu Semih Gülerin kramponlarının sırrı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 07:00

Adana Demirsporlu Semih Güler, farklı renklerde ayakkabı giymesinin sebebini açıkladı. Semih Güler, “Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım” dedi.

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Adana Demirspor’da forma giyen Semih Güler, önceki gün takımının Galatasaray’a 5-1 yenildiği maçta farklı renklerde krampon giymesiyle gündeme gelmişti. TV100 yorumcusu Tümer Metin’in, “Bunu hayatımda ilk kez gördüm. Oyuncuların kendilerine fazla şekil, değişik imaj çabaları ayyuka çıkmaya başladı artık. Görüntü çok rahatsız etti beni. Bir ayakkabı kırmızı, bir ayakkabı mavi” sözleriyle eleştirdiği Güler, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu seçiminin sebebini açıkladı.

DOWN SENDROMLULAR iÇiN GiYDiM 

Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için farklı renkte kramponlar giydiğini ifade eden Semih Güler, şöyle dedi:

FARKLILIKLAR GÜZELDiR

“Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Down sendromlu bireyler yaşamın her alanında sevgi, saygı ve eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım. Farklılıklar güzeldir, Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele edip onların haklarını korumak hepimizin görevi olmalıdır.”

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RENGiMiZ BELLi OLSUN

Sosyal medyada büyük ilgi gören mesajını ‘rengimiz belli olsun’ hashtag’i ile bitiren Güler, Tümer Metin’in kendisine yönelik eleştirisine tepki göstererek, “Bilmeden, araştırmadan, dinlemeden konuşmak ne kadar kolay. Yazık” ifadelerini kullandı.

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#Adana Demirspor#Semih Güler#Galatasaray

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