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İstanbulspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper lig 37. hafta || İstanbulspor Sivasspor canlı yayın kanalı ve saati

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#İstanbulspor#Sivasspor#Maç
İstanbulspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda Süper lig 37. hafta || İstanbulspor Sivasspor canlı yayın kanalı ve saati
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 10:02

Trendyol Süper Lig 37. hafta maçları bu akşam oynanacak İstanbulspor Sivasspor kaşılaşmasıyla devam ediyor. Maç öncesinde iki takımın taraftarları ve sporseverler merak içerisinde karşılaşmanın saatini ve yayıncı kuruluşunu merak edip araştırıyorlar. Peki, İstanbulspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmayla ilgili merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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İstanbulspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam yapılacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve sporseverler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen ayrıntılar belli oldu. Peki, İstanbulspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İstanbulspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - EMS Yapı Sivasspor maçı saat 17.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı’nda başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD-1'den naklen yayınlanacak.

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#İstanbulspor#Sivasspor#Maç

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