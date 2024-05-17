İstanbulspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper lig 37. hafta || İstanbulspor Sivasspor canlı yayın kanalı ve saati

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İstanbulspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam yapılacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve sporseverler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen ayrıntılar belli oldu. Peki, İstanbulspor - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İstanbulspor - Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...



İSTANBULSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - EMS Yapı Sivasspor maçı saat 17.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı’nda başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD-1'den naklen yayınlanacak.