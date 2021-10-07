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İspanya'nın finaldeki rakibi hangi takım olacak? Belçika-Fransa maçının banko iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Belçika Fransa
İspanyanın finaldeki rakibi hangi takım olacak Belçika-Fransa maçının banko iddaa tercihi...

Uluslar Ligi Dörtlü Final ikinci maçında Belçika ile Fransa, İspanya'nın rakibi olmak için kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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BELÇİKA

EURO 2020'nin çeyrek finalinde İtalya'ya kaybedip turnuva dışına itilen Belçika, Uluslar A Ligi'nin 2. Grubu'nu zirvede bitirmişti.

Danimarka, İzlanda ve İngiltere'ni yer aldığı grupta 15 puanla ilk sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar, turnuvanın 2020-21 versiyonunda Dörtlü Final oynama hakkı elde etmişti.

2002'li genç kanat oyuncusu Jeremy Doku sakat, tecrübeli forvet Dries Mertens sakatlıktan yeni çıktığı için çağrı almadı. Kariyerini Japonya'da sürdüren 35'lik stoper Thomas Vermaelen, TD Roberto Martinez tarafından aday kadroya seçilmedi.

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer kadronun tanıdık yüzleri...

Elbette kalede Thibaut Courtois, orta alanda Kevin De Bruyne, hücumda Eden Hazard ve Romelu Lukaku ilk 11'in değişilmez isimleri olmaya devam ediyor.

FRANSA

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EURO 2020'ye Son 16 aşamasında, sürpriz bir şekilde İsviçre'ye penaltılarla elenerek veda eden Fransa'da Corentin Tolisso, Marcus Thuram ve Ousmane Dembele sakat. N'Golo Kante koronavirüs karantinasında, Kingsley Coman kalp ameliyatı geçirdi.

Thomas Lemar, Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele ve Olivier Giroud ise TD Didier Deschamps tarafından aday kadroya çağrı almadı.

Orta alanda 2000'li Aurelien Tchouameni, hücumda 1999'lu Moussa Diaby yeni yeni takıma entegre edilen isimler olarak göze çarpıyor.

Arsenal'den Marsilya'ya kiralanan ve düzenli olarak forma giymeye başlayan Matteo Guendouzi de ilk kez kendini A Milli seviyesinde gösterme fırsatı yakalayacak.

Kante'nin yokluğunda Deschamps'ın orta alandaki en büyük güvencesi Paul Pogba olacak. Hücumda büyük ihtimalle Antoine Griezmann destekli "Mbappe & Benzema" ikilisini izleyeceğiz.

İspanyanın finaldeki rakibi hangi takım olacak Belçika-Fransa maçının banko iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Belçika son 9 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

- Fransa'nın son 12 maçının 8'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Uluslar Ligi yarı final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu!

%16'lık kesim Kante'nin yokluğuna rağmen Maviler'in Torino'da kazanan taraf olacağını düşünüyor...

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%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Belçika'nın yıldızı Romelu Lukaku'nın Inter günlerinden! Adriano'yu anımsatan gol...

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#Misli.Com#İddaa#Belçika Fransa