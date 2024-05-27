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İsmail Yüksek'ten sevindiren haber

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#Futbol#İsmail Yüksek#A Milli Takım
İsmail Yüksekten sevindiren haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 19:43

EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı'nda İsmail Yüksek kampa katıldı.

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un da izlediği antrenman öncesinde salonda ısınma çalışmaları yapılırken, saha antrenmanında ise pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Aday kadroda yer alan ve bugün kampa katılan İsmail Yüksek de Riva’daki bireysel çalışmalarına başladı. Yarını izinli geçirecek olan milliler, hazırlıklarına 29 Mayıs Çarşamba günü saat 16.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Futbol#İsmail Yüksek#A Milli Takım

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