İskenderunspor'da Levent Şahin fırtınası sürüyor

Haberin Devamı

26 Şubat'ta İskenderunspor'un başına geçen Levent Şahin, takıma yaptığı dokunuşlarla Akdeniz ekibini TFF 2. Lig Play-Off'larına taşıdı.

Play-Off ilk turunda Ankara Demir’i saf dışı bırakan Şahin'in İskenderunspor'u, ikinci tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

Son haftalarda büyük çıkış yakalayan İskenderunspor, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde çıktığı 17 maçta 13 galibiyet aldı.

LEVENT ŞAHİN KİMDİR?

Levent Şahin, 20 Eylül 1973'te Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Amatör olarak futbolculuk yapan Şahin, Yeni Yolspor ve Ankara Şekerbank'ta oynadı.

2000-2002 arasında MKE Ankaragücü'nde altyapı antrenörü olarak antrenörlüğe başladı. 2003'te Hacettepe, 2003-2004 arasında Kahramanmaraşspor, 2004-2005 arasında Keçiörengücü'nde antrenör; 2005'te Ankaraspor'da, 2006'da Keçiörengücü'nda altyapı antrenörü; 2007'de Çaykur Rizespor, 2007-2008 arasında Bursaspor, 2008-2009 arasında Gençlerbirliği ve 2009'da Ankaraspor'da antrenör olarak görev yaptı. Ekim 2009'da, 2. Lig 3. Grup takımlarından Bugsaşspor'un teknik direktörlüğüne getirilerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. Sezon sonunda, Mayıs 2010'da sözleşmesi sona erdi ve MKE Ankaragücü'nde antrenörlük yapmaya başladı. Nisan 2012'de, Türkiye A2 millî takımı ile Türkiye U-17 ve U-16 takımlarında fiziksel performans ve analiz antrenörü olarak görev yapmaya başladı. Haziran 2016'da, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Türkiye millî takımında antrenör oldu. Aralık 2016'da, millî takımdaki antrenörlük görevinin yanında, Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

KARİYERİ

Haberin Devamı

1994-1996 - Yeni Yolspor

1996-1997 - Ankara Şekerbank

Teknik direktörlük kariyeri

2000-2002 - MKE Ankaragücü (altyapı antrenörü)

2003 - Hacettepe (yardımcı antrenör)

2003-2004 - Kahramanmaraşspor (yardımcı antrenör)

2004-2005 - Keçiörengücü (yardımcı antrenör)

2005 - Ankaraspor (altyapı antrenörü)

2006 - Keçiörengücü (altyapı antrenörü)

2007 - Çaykur Rizespor (yardımcı antrenör)

2007-2008 - Bursaspor (yardımcı antrenör)

2008-2009 - Gençlerbirliği (yardımcı antrenör)

2009 - Ankaraspor (yardımcı antrenör)

2009-2010 - Bugsaşspor

2010-2011 - MKE Ankaragücü (yardımcı antrenör)

2012-2016 - Türkiye A2/U-17/U-16

2016-2017 - Türkiye (yardımcı antrenör)

2016-2017 - Adanaspor

2017-2018 - Türkiye (yardımcı antrenör)

2018-2021 - Galatasaray (yardımcı antrenör)

2023- İskenderunspor