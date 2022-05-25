İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi! Jan Olde Riekerink...

Haberin Devamı

TFF 3. Lig Play-off finalinde İskenderunspor, Iğdır FK ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın normal süresi ve iki uzatma devresi 1-1 beraberlikle tamamladı.

Seri penaltı atışları sonucu müsabakadan 7-6 galip ayrılan İskenderunspor, TFF 2. Lig’e yükseldi.

İskenderunspor CEO'su Jan Olde Riekerink'in maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Ozan Burak Akduman xx, Hasan Erdoğan xx

İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer xx, Erdinç Pekgöz xx, Ahmet Devret xx, Onur Ural xx, Metehan Baltaci xx, Recep Metin xx (Murat Erdemir dk. 37 xx), İsmail Güven xx, Enes Soy xxx (Abdurrahman Kuyucu dk. 61 xx), İrfan Başaran xx (Hakan Kuş dk. 90+19 ?), Emre Gemici xx, Osman Şahin xx (Ömer Turan dk. 90+14 ?)

Haberin Devamı

Yedekler: Rauf Öktem, Murat Erdemir, Emre Güler, Muhammed Emin Ergin

Teknik Direktör: Bülent Yenihayat

Iğdır FK: Zafer Kurşunlu xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Mesut Çaytemel xx, Mert Örnek xx (Abdulaziz Solmaz dk. 47 xx), Berkay Arslan xx (Abdullah Çelik dk. 85 xx), Muhammet Reis xx, Arif Morkaya xx (Tuğkan Kamışoğlu dk. 89 xx), Batuhan Süer xx, Suat Kaya xx (Erdem Onur Beytaş dk. 85 xx), Mustafa Kayabaşı xx (Yılmaz Özeren dk. 90+20 ?), Okan Baydemir xx (Batuhan Karadeniz dk. 66 x)

Yedekler: Deniz Kök

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Gol: Suat Kaya (dk. 16) (Iğdır FK), Enes Soy (dk. 41) (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Recep Metin, İrfan Başaran, Murat Erdemir, Onur Ural (İskenderunspor), Batuhan Süer, Muhammet Reis, Tuğkan Kamışoğlu (Iğdır FK)