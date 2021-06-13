İngiltere, EURO 2020 serüvenine Hırvatistan'la başlıyor! Bu maça iddaa oynayanların %32'si...

Bu bir ilandır

İNGİLTERE

- Jesse Lingard, James Ward-Prowse ve Ollie Watkins'i aday kadro dışında bırakan İngiltere TD Gareth Southgate, Trent Alexander-Arnold'un sakatlığı sonrası da Ben White'ı çağırmıştı.

- Normal şartlarda ilk 11'de olması beklenen Harry Maguire ve Jordan Henderson'ın geride bıraktığımız sezonu sakat noktalamış olmaları, Southgate'in canını biraz sıkıyordur. Maguire yerine stoperde Tyrone Mings, Henderson yerine orta sahada "Kalvin Phillips & Declan Rice" ikilisini izleyeceğiz.

- Chelsea ile müthiş bir sezon geçiren Mason Mount, orta alandaki yaratıcı isim olacak.

- Phil Foden, Jadon Sancho ve Jack Grealish gibi önemli isimler de kadroda ancak kanatlarda biraz daha milli takım altında tecrübesi bulunan Raheem Sterling ile Marcus Rashford ilk 11'de başlayabilir.

- Gole en yakın isim, tartışmasız Harry Kane! Kaptana hem taraftar hem de ulusal basın tarafından büyük bir güven duyuluyor...

HIRVATİSTAN

- Hırvatistan cephesinde ise milli takımdan emekliliğini açıklayan Ivan Rakitic dışında önemli bir eksik yok fakat 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan takımı da son zamanlarda pek sahada göremedik.

- Tecrübesiyle stoperde Domagoj Vida'ya partner olması beklenen Dejan Lovren'in durumu maç saati netleşecek.

- Sağ bekte Sime Vrsaljko, sol bekte Borna Barisic izleyeceğiz. Orta alanda Luka Modric'in arkasını Marcelo Brozovic ve Matteo Kovacic toplayacak.

- Gole en yakın ismin Andrej Kramaric olması bekleniyor. Kanattan desteği Ivan Perisic ve Ante Rebic verecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere son 6 maçında fire vermedi! (6 maç - 15 gol)

- Hırvatistan oynadığı son 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- İki takımın son karşılaşması 2 yıl 6 ay 26 gün önceydi ve Hırvatistan, Andrej Kramaric'le öne geçse de Jesse Lingard ve Harry Kane galibiyeti İngiltere'ye getirmişti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euro 2020 D Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu!

%32'lik kesim Harry Kane önderliğindeki İngiltere'den Hırvatistan karşısında 3 puan bekliyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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7 Nisan 2014'e gidelim ve İngiltere kaptanı Harry Kane'in Premier Lig'de attığı ilk golü hatırlayalım...