İnegölspor'un 2 eski kalecisi tutuklandı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İnegölspor’un, şikeye karıştığı iddiasıyla sözleşmelerini feshettiği kalecileri Sercan Çobanoğlu ile Emre Selen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İki kalecinin 5 maçta İnegölspor aleyhine şike yaptığı tespit edildi. İnegölspor, 20 Aralık’ta iki kalecisinin kulüple ilişkilerini kesmiş akabinde suç duyurusunda bulunmuştu. Ekipler, Çobanoğlu ve Selen ile yasa dışı bahis oynatan Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı, Saim Serhat Sezer ve Serkan İ.’yi İstanbul’da gözaltına aldı.

Bu isimlerden Serkan İ. dışında olan dördü tutuklandı. İnegölspor’dan yapılan açıklamada “Kulübümüze karşı bu haince eylemleri yapanların bu aşamada adalet önünde gereken muameleyi görmeleri bizi bir nebze mutlu etmiştir” denildi.