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İnegölspor'dan Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen için şike açıklaması! Sözleşmeleri feshedildi...

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#İnegölspor#Sercan Çobanoğlu#Emre Selen
İnegölspordan Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen için şike açıklaması Sözleşmeleri feshedildi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 16:24

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in sözleşmelerini şikeye karıştıklarını iddia ederek feshettiğini açıkladı. Kulüp, iki futbolcu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, futbolcular Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in sözleşmelerini şikeye karıştıkları iddiasıyla feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca, isimleri şike iddialarına karışan bahsi geçen iki futbolcu hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.

Takımın son sıralardan kurtulması için yönetimin elinden gelen çabayı gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Her ne kadar biz İnegölspor camiası ve yönetimi olarak var gücümüzle, birçok zorlukla mücadele etsek de kontrolümüz dışında gelişen, sarsıcı olayların önüne geçemiyoruz. Futbol artık sadece futbol olmaktan çıkmış ve bazı illegal yapıların, kişilerin haksız kazanç kapısı olmuştur. Maalesef Tarsus maçından önce ortaya atılan ve daha önce kulüp tarihimiz boyunca şahit olmadığımız bir durum bizi derinden üzmüştür. Kulübümüz futbolcularından, kaleciler Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in şikeye karıştığı, bazı maçlarımızda İnegölspor aleyhine şike yaptıkları iddia edilmiş olup bu bilgi kulübümüze ulaşmıştır. İddiası dahi çirkin olan, tasvip etmediğimiz bu olay sebebiyle yönetimimiz tarafından ivedi olarak alınan karar ile her iki futbolcuyla da kulübümüz menfaatleri doğrultusunda derhal yollarımız ayrılmıştır. İddia edilen bu olaya ilişkin olarak kulübümüz tarafından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, ilgili hukuksuzluğa karışanlar hakkında, hak ettikleri yaptırımların uygulanması için adli süreç başlatılmıştır. İnegölspor camiasının, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleye vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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MAÇTA NELER OLDU?

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından İnegölspor, ilk yarının son hafta maçlarında pazar günü Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. İnegölspor, deplasmandaki mücadelede Bahadır Taşdelen'in 46. dakikada attığı golle öne geçti. Yusuf Talim 84. dakikada beraberliği sağladı. İnegölspor'da Ömer Faruk Ermeç 89. dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, İnegölspor'da ortalık karıştı.

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İnegölspordan Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen için şike açıklaması Sözleşmeleri feshedildi...

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#İnegölspor#Sercan Çobanoğlu#Emre Selen

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