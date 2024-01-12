İlkin Aydın'dan özel açıklamalar! Icardi ile fotoğrafın hikayesi, Müslüm Gürses, kuymak, Elif Şahin, Paris 2024 hedefleri...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Galatasaray'ın başarılı voleybolcusu İlkin Aydın, Spor Arena Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

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2017 yılında Galatasaray forması giyemeye başladın ve kısa bir süre önce de 2 yıllık sözleşme imzaladın. Transfer açıklamanı da ‘Babalar sözünü tutar’ diyerek bitirdin. Çok önemli bir oyuncusun, seni isteyen birçok kulüp var. Bu kararı vermende etkili olan şey neydi?



En büyük sebeplerinden biri Galatasaray olması ve benim Galatasaray sevgimin tartışılmaz olması. Ayrıca çok küçükken geldim, geldiğimde hiç oynamıyordum ama Ataman abi o zaman bile bana şans verdi. Bu kulüp bana çok şey kattı. O yüzden en iyi halimle Galatasaray’ın en iyi halini temsil etmek istiyorum. Hedefim bu olduğu içinde kalmayı tercih ettim. Buradaki görevimin bittiğini düşünmüyorum.



-Peki Sultanlar Ligi’ni konuşalım. Dünyanın en zorlu liglerinden biri. Nasıl geçiyor bu sezon sizin adınıza?



İlk devreden sezona mağlubiyetlerle başlamıştık o da takım olarak modumuzu düşürmüştü. İkinci devreye Nilüfer maçıyla başladık, ilk devrede 3-2 kaybetmiştik, ikinci devrede 3-0 kazandık. Daha komple oynayan bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum ikinci devrede. Lige gelecek olursak birinci devre benim beklediğim kadar sürprizli geçmedi. Çünkü o ilk üç takımın kendi arasındaki rekabeti ayrı, kalan takımların birbiri arasındaki rekabeti farklı bence. Ama ben ikinci devrenin daha hareketli olacağını düşünüyorum. Sürprizli bir ikinci devre bekliyorum.



-Kazanma isteğini her zaman sahaya yansıtan bir sporcusun. Sezon içerisinde Kuzeyboruspor’la yaptığınız karşılaşmayı kaybetmenizin ardından gözyaşlarını tutamadın. O maç sonu neler hissettin?



Çok üzüldüğü zaman ağlayan değil, sinirlendiğim ve hırs yaptığım zaman ağlayan bir sporcuyum. Kendime de çok sinirleniyorum ve bir şey söyleyemedim zaman o bana ağlama olarak geri dönüyor. Bu hiç kameralara yansımamıştı. O maçta da yenmemiz gerekiyor diye çıktığımız için onun baskısı, 3-0 mağlubiyet almış olmak biraz benim duygularımı tetikledi. Açıkçası çok iyi bir takım olalım, çok iyi mücadele edelim istiyorum. Tabii ki arkadaşlarım ve ekip de bunu istiyor sadece ben değil. Ben orada bir tık daha dışarı yansıtmış oldum.

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Çok mutlu oldum. Arkamda ne kadar büyük bir camia olduğunu hissettim. Bu şekilde hissetmek biraz garip oluyor ama yinede onların güzel mesajlarını görmek, yanımda olduklarını hissetmek benim için çok güzel bir duyguydu.Ben çok heyecanlıyım. Geçen sene milli takım sezonu bittiğinden beri heyecanlıyım. Muhtemelen olimpiyatın başına kadar da çok heyecanlı olacağım. Beklentinin olduğunun farkındayız. Umarım sağlıklı bir milli takımı sezon olur, bir sakatlık yaşanmaz. İki turnuvada da neden şampiyon olmayalım düşüncesi muhteşem. Hedeflerimiz de o yönde, bakalım. Bütün sporcuların hayalidir olimpiyat şampiyonluğu. Olmayacak bir şey değil.

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Ben şimdi oraya o papyonla gitmişim, nasıl Icardi ile olan fotoğrafımız daha çok konuşuldu, biraz darıldım. Şaka bir yana çok güzel bir geceydi benim için. Icardi ile arka arkaya oturuyorduk. Birden telefonuma bir sürü bildirim gelmeye başladı. Açtım Icardi-ilkin fotoğrafı yazmış insanlar. Ben de kimseyi kırmayayım dedim. Sahnede de denk gelince hemen Galatasaray’da oynadığımı söyledim. O da ‘Biliyorum’ dedi. Ben önce buna şaşırdım. Fotoğraf çekilirken normal poz verdi, 'Hayır, herkes bizim gol sevinci pozunu vermemizi bekliyor' dedim. Öyle gelişti yani.