İlhan Palut kötü haberi verdi: Kırık şüphesi var, hastanede | Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı  

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Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı.

Oyuncusunun sağlık durumu hakkında konuşan Palut, "Mithat Pala için üzgünüz. Bileğinde bir kırık şüphesi var, hastanede kontrolleri yapılıyor. İlk görüntü iç açıcı değil." dedi.

Maçı değerlendiren İlhan Palut, "Savunma anlamında hiç iyi günümüzde değildik. Çok kötü günümüzdeydik. Ofansif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık, direndik. Böyle kötü deplasmanda böyle kötü defans yaparsanız, belki böyle kötü skor olmaz ama yenilirsiniz. Gelen topların birçoğunun gol olması, hak ettiğimiz yenilgiyi daha ağır bir hale getirdi. Toparlanacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Galatasaray da Mithat Pala için geçmiş olsun mesajı yayımlarken "Yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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"ÇOK KÖTÜ DEFANS YAPTIK"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İlk önce Mithat bileğinde kırık şüphesiyle hastanede. Tetkikleri yapılıyor. İnşallah minimum derecede kötü bir sonuç gelir en azından, umudumuz o. İlk tetkikler çok da iç açıcı değil. Yediğimiz gole kadar dengeli bir maçtı. Galatasaray kornerde dönen topta gol attı, 1-0. Daha sonra bir gol daha yedik. Oyuna tutunmaya çalıştığımız anlarda golü bulduk. Maça girebilir miyiz dediğimiz anlarda gol yemeye devam ettik. Hem 2-1’den hem de 4-2’den sonra bize umutlanma şansı bile vermedi rakip. Savunma anlamında ikiye ayırabiliriz. Top bizdeyken bir şekilde üretmeye çalıştık, pozisyonlara girdik. Çok kötü defans yaptık. Böyle bir deplasmanda bu kadar kötü defans yaptığınız zaman yenilgi kaçınılmaz olur. Bunu üzerine de kalemize gelen topların büyük bir yüzdesi gol olunca bu mağlubiyet ağır bir skor halini alır. Camiamızdan özür diliyoruz. Kötü bir performans sergiledik. Galatasaray’ı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"6 TANE GOL YİYİNCE AÇIKÇASI HAKEMİ KONUŞMAYA YÜZÜNÜZ OLMUYOR"

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Maçın hakemi Bahattin Şimşek ile ilgili de konuşan İlhan Palut, "6 tane gol yiyince açıkçası hakemi konuşmaya yüzünüz olmuyor. Penaltının üzerine çok gidilecek bir pozisyon olmadığını düşünüyorum. İkinci gol öncesinde bence de bir faul verilebilirdi. Taha’nın ayağına net bir müdahale var. Öyle bir skor ortaya çıktı ki, bir teknik direktör olarak faul verse işler değişebilir mi noktasında da emin değilim, takımımın 100 dakikalık performansını gördüğüm zaman buradan başka bir skorla evimize dönerdik maalesef diyemiyorum" şeklinde konuştu.