Icardi'den Galatasaray'a gelişinin ikinci yıl dönümünde duygusal paylaşım

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalacak olan ve tedavisini Arjantin'de sürdüren Mauro Icardi, Sarı-kırmızılı takıma ilk transfer olduğu 7 Eylül 2022'nin ikinci yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.

Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

7 Eylül 2022...

İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle dolu, aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün geriye baktığımda başardığımız şeyleri görüyorum ve büyük bir minnettarlık hissetmekten kendimi alamıyorum. Bu yol hepinizin desteği olmadan aynı olmazdı.

Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bizi buraya getiriyor. Sadece hedeflerimize ulaşmadık, aynı zamanda bir takım ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu başarının temel taşları oldular.

Gelecek hala belirsiz ama sizin gibi insanlar yanımda olduğunda gelecek her türlü zorlukla yüzleşebileceğimizi biliyorum. Bağlılığınız ve tüm çabanız için yürekten teşekkürler.

2 yıl boyunca Galatasaray isimli bu büyük ailenin bir parçasıyım ve sonsuza kadar bu duyguyu dünyanın her köşesine taşıyarak ve temsil edeceğim böylece küçük ve büyük aslanlar Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duysunlar.

Gerisi tarih... 🏆🏆🏆

Çok teşekkürler Galatasaray