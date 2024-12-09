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Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı'ya başarı dileği

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Serdal Adalı
Hüseyin Yücelden Serdal Adalıya başarı dileği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 23:12

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, 29 Aralık'ta yapılacak kongrede başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı'ya başarı diledi.

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Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Mevcut başkan Hüseyin Yücel'in adaylığını açıklamasının ardından bu akşam da Serdal Adalı adaylığını açıkladı. Başkan Yücel, Adalı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Değerli Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ımızın Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu açıklayan Serdal Adalı'ya huzurlarınızda başarılar dilerim. Benim için Beşiktaş'ımızın değerleri, herkesin ve her şeyin önündedir. Tüm Beşiktaşlıların da camiamıza yakışır bir sorumlulukla hareket etmesini dilerim. Herkesin içi rahat olsun. Her şeyden önce Beşiktaş gelecek. Sadece Beşiktaş kazanacak" ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Serdal Adalı

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