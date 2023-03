Hırvatların Arda Güler korkusu! "İnanamıyorum! Bugün bile canımızı acıtıyor, futbol tarihinin en büyük trajedisi, vahşiydi, kabus..."

Haberin Devamı

A Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan’ı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 2-1 yenerek gruplara galibiyetle başladı.

2022 Dünya Kupası’nda 3.olan ve kadrosunda Modric, Perisic, Kovacic, Brozovic gibi yıldızlara sahip olan Hırvatistan, gruptaki ilk maçında uzatma dakikalarında yediği golle Galler’le 1-1 berabere kaldı.

EURO 2008’deki unutulmaz maçta rakibini penaltı atışları sonucu saf dışı bırakarak yarı finale uzanan A Milli takımımız, güçlü rakibi karşısında galibiyet için sahada olacak. Bursa’da karşılaşacak olan iki ekibin şansını Hırvat gazeteciler ve spor yorumcuları, Spor Arena’ya değerlendirdi.

“2008’DEKİ MAÇ HIRVAT FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK TRAJEDİSİYDİ”

Mateo Puksar (MAXSPORT TV):

Bursa’daki maç Hırvatistan için harika bir sınav olacak. Dünya Kupası’ndaki bronz madalyanın ardından çok iyi giden bir takım var. Hırvatistan, elemelerin ilk maçlarında çok sıkıntı çekerdi. Bu yüzden Bursa’da çok zorlu bir maç olacağını tahmin ediyorum. Ayrıca o güzel stadyumda harika bir atmosfer bekliyorum. Birkaç kötü yılın ardından Dünya Kupası'nı kaçıran, ruhunu göstermek isteyen çok tutkulu bir Türk Milli Takımı bekliyorum. Lovren ve Vrsaljko gibi birkaç oyuncu milli takımdan emekli oldu ancak onların yerini kolayca alabilecek yeni nesil genç oyunculara sahibiz. Sadece Leipzig’de oynayan Josko Gvardiol’e bakın. Josip Juranovic Union Berlin’de, Josip Sutalo Dinamo Zagreb’de harika oynuyor. Ana oyuncumuz Almanya’daki turnuvadan sonra emekli olacak olan Luka Modric. O ana karakter ve liderimiz. Modric’in emekli olmadığına çok sevindik. Hırvatistan ona çok bağlı. Türkiye, grubumuzda Hırvatistan’dan sonra kesinlikle 2 numara. Sonunda büyük turnuvaya katılmaları gerekiyor. Bahane yok. Ama Galler ve özellikle Ermenistan ile siyaset yüzünden çok zorlu maçlar bekliyorum.

ARDA GÜLER KORKUSU: İNANAMIYORUM

Favori oyuncum Marsilya’da oynayan Cengiz Ünder. Feyenoord için harika oynayan Orkun Kökçü ve Çağlar Söyüncü’yü de beğeniyorum. Birkaç yıl önce Zagreb’de Fenerbahçe’nin genç takımı hakkında yorum yapmıştım, Arda Güler’i fark etmiştim. Onun milli takımda olduğuna inanamıyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Umut Nayır, Hajduk Split’te iyi maçlar çıkardı ama o dönemde daha iyisini yapabilirdi. Ah! 2008…Hırvat futbol tarihinin en büyük trajedisi. Son yıllarda kazandığımız 2 madalya ile şanslıyız ama bu yenilgi hala canımızı acıtıyor. Semih Şentürk’ün golünü hepimiz hatırlıyoruz. Golden sonraki şoku ve sessizliği asla unutmayacağım. Ve son olarak Rüştü Reçber. Gözlerinde o savaşçı tablolarıyla Türk futbolunun ikonik yüzü. Ona büyük saygım var.

“GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR, TÜRKİYE’DEKİ MAÇ HIRVATİSTAN İÇİN ÇOK ZOR OLACAK”

Marko Vargek (RTL HRVATSKA):

Hırvatistan, Galler ile berabere kaldıktan sonra Türkiye ile oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Galibiyete ihtiyacımız var orası kesin. Ermenistan’a karşı 3 puan alan Türkiye’nin evindeki maç Hırvatistan için çok zor olacak ancak zor zamanlarda bile Hırvatistan en iyisidir. Bence Hırvatistan, dünyanın en iyi orta sahasına ve en iyi genç savunma hatlarından biri sahip. Modric, Kovacic ve Brozovic’e sahibiz; yani topu saklayacaklar ancak kim gol atacak? Geçmiş maçların sorunu bu. Mario Mandzukic birkaç yıl önce futbola veda ettikten sonra forvetlerle ilgili bir sorunumuz var. Türkiye’nin harika oyuncuları var. Hakan Çalhanoğlu ve Marsilya’da Hırvat teknik direktör Igor Tudor’la oynayan Cengiz Ünder izlenmesi gereken oyuncular. Türkiye’ye karşı iyi skorlarımız var ama bu farklı bir maç olacak. Galler, Hırvatistan’a karşı nasıl oynanacağını gösterdi. 2008’deki maç, Hırvat futbol tarihi için travmatik bir maçtı. Bu maçı hatırlamak istemiyoruz. Tam bir şoktu, oyun neredeyse bitmişti. Futbol bazen acımasız oluyor. O zamanlar genç oyuncu olan Modric, Corluka, Srna ve herkes çocuklar gibi ağladı, izlemesi zordu. Hırvatistan’dan iyi bir oyun bekliyorum. Hırvatistan saldırmak zorunda ve böyle olduğunda her zaman daha tehlikeli. Hırvatistan’a inanıyorum, dünya standartlarında bir takım. Hırvatistan’ın 2-1 kazanmasını bekliyorum.

“TÜRKİYE, TARİH BOYUNCA HER ZAMAN ZORLU BİR RAKİP OLMUŞTUR”

Milan Stjelja (SPORT NOVA TV):

Bu iki takımın ilk turdaki farklı başarılarını göz önünde bulundurursak, öncelikle Hırvatistan ve Türkiye’nin bu maçı bambaşka bir ruh halinde beklediklerini söyleyebilirim. Türkiye, Ermenistan’da kazandı. Hırvatistan, kendi sahasında Galler’e karşı acı bir şekilde iki puan kaybetti. Türkiye, tarih boyunca her zaman zorlu bir rakip olmuştur, bu sefer de aynısını bekliyorum. Aslında Hırvatistan Galler’i Split’te yenseydi de aynı şeyi söylerdim. Türk futboluna her zaman büyük bir saygım olmuştur. Çok dengeli bir takımımız var. Muazzam bir deneyime sahibiz. Aynı zamanda çok sayıda kaliteli orta yaşlı ve genç oyuncularımız da var. Milli takımımızın en önemli özelliği her zaman takıma bağlı bir ulusal kimliğin olmasıdır. Ve bunu oyuncularda da görebilirsiniz. Milli takımımızın en büyük gücü bu ve Luka Modric. Merih Demiral, Zeki Çelik, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu’nu tanıyorum. Bu isimleri birçok maçta izledim. Elemelerdeki en iyi rakibimizin şüphesiz Türkiye olmasını bekliyorum. 2008’deki maç hala çok acı verici. Birkaç hafta önce Niko Kranjcar (EURO 2008’deki maçta kadroda yer alan futbolcu) ile röportaj yaptım. Kranjcar, bundan kurtulmasının birkaç ay sürdüğünü söyledi. Bundan aslında tam olarak kurtulamadığımı söyleyebilirim. Maç penaltılara gidince kaybedeceğimizi biliyorum. Eşi görülmemiş bir geri dönüş için takımınızı tebrik ediyorum. Rüştü Reçber’i 2002 Dünya Kupası’ndan hatırlıyorum. Rüştü, Kore ve Japonya’daki büyük başarınızda en büyük oyunculardan birisiydi. Her zaman biraz vahşiydi ama aynı zamanda mükemmel bir kaleci kalitesine sahipti. Takımınızda gördüğüm şey şu; Sizler dünyadaki hemen hemen her takımı yenebilirsiniz ama aynı zamanda herkese karşı da kaybedebilirsiniz. Futbolunuzda tutarlılık yok. Takımımız için kolay bir maç beklemiyorum. Aslında her eleme maçı bizim için her zaman zor olmuştur. Özellikle Galler’le beraber kaldıktan sonra bunun da zor olacağını biliyorum. Hırvatistan ve Türkiye’nin gruptan çıkacağını bekliyorum.

“HIRVATİSTAN, EURO 2024’E KATILMAYA HAK KAZANMAK İÇİN HER ŞEYE SAHİP”

Ivan Ljubic (MAXSPORT TV):

Yakın tarih Türkiye ile Hırvatistan arasında birçok inanılmaz maça sahne oldu. Bu sefer de Bursa’daki maç kesinlikle heyecan verici olacak. Hırvatistan’ın bu jenerasyonu, Uluslar Ligi’ni ve EURO 2024’e katılmaya hak kazanmak için her şeye sahip. Her pozisyonda deneyimli ve kaliteli oyuncular var. Harika bir atmosferde çok iyi bir maç ve tabii ki Hırvatistan'dan üç puan bekliyorum. Hırvatistan Milli Takımı, kendinden çok emin. Türkiye, grupta Hırvatistan'dan sonra EURO 2024’e katılmaya hak kazanabilecek ikinci favori takım. Son yıllarda bazı mücadeleleri olan büyük bir futbol ülkesinden bahsediyoruz. Şüphesiz her zaman dünya çapında yeteneklere sahiptiniz. Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder her rakibe ciddi zararlar verebilir. Geçmişteki Türk oyunculardan bahsedersek, benim favorilerim Hasan Şaş ve Arda Turan. Hırvatistan'da, 2008 yılındaki maçı düşünmekten hoşlanmıyoruz. O bir kabustu. Maç penaltılara gidince bittiğini hepimiz biliyorduk. İvme değişti, Türk oyuncu hayata döndürdü, gerisi tarih oldu. Maçtan sonra uyumak çok zordu ama hayatta kaldık ve on yılda Dünya Kupası finaline ulaştık. Futbol budur, hayat budur. Rüştü Reçber, penaltıyı kurtararak kendini kurtardı ve bir kahraman oldu. Fenerbahçe'de ve birkaç yıl Barcelona'da oynadığını hatırlıyorum. İkonik kaleci. Ama neyse ki sizi 2011 Elemelerinde ve 2016 Euro'da yenmeyi başardık.