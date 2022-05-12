Hidayet Türkoğlu, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven ile buluştu

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Görüşmede TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Öztürk ve milli takımın eski oyuncularından Kaya Peker de yer aldı.

NBA play-off’larında Philadelphia 76’ers ile Miami Heat serisinde oynanan müsabaka sonrası düzenlenen yemekte, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yaz döneminde katılacağı FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası hakkında görüşme gerçekleştirildi.

Shane Larkin, THY Euroleague'de yılın en iyi 5'ine seçildi

THY Euroleague’de sezonun en iyi 5'inde Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin de yer aldı. Yılın en iyi 5'ine ayrıca Mike James (Monaco), Sasha Vezenkov (Olympiakos), Nikola Mirotic (Barcelona) ve Walter Tavares (Real Madrid) de seçildi.

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THY Euroleague’de Final-Four heyecanı yaklaşırken sezonun ödülleri de açıklanıyor. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yılın en iyi 5'i de belli oldu. Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin de bu listede yer aldı. Larkin normal sezonu 14.6 sayı, 5.3 asist, 3.0 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti ve Efes'in Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Final-Four'a yer almasında büyük rol oynadı.

Takım kaptanları, başantrenörler, taraftarlar ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Euroleague'de yılın en 5'i şöyle:

Mike James (Monaco)

Shane Larkin (Anadolu Efes)

Nikola Mirotic (Barcelona)

Walter Tavares (Real Madrid)

Sasha Vezenkov (Olympiakos)

Anadolu Efes’in Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler’de ölümsüzleştirilecek

Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil eden spor kulüplerinin elde ettikleri şampiyonlukları anıtlaştırmayı geleneksel hale getiren Bahçelievler Belediyesi, bu kez de Anadolu Efes’in 2020-2021 sezonunda kazandığı EuroLeague Şampiyonluğu’nu, yaptıracağı anıtla ölümsüzleştirecek.

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Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, 2020-2021 sezonunda elde ettiği EuroLeague Şampiyonluğu bir heykelle ölümsüzleştirilecek. Anadolu Efes’in Euroleague Şampiyonluğu'nun bir simgesi olarak yapılan anıt, İstanbul Bahçelievler Talatpaşa Caddesi üzerinde, Koraç Kupası Anıtı’nın da bulunduğu alanda yükselecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü için dünyaca ünlü büyük heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan anıtın açılışı; 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 13:00'te Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Baş Antrenörü Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticilerinin de katılacağı bir törenle yapılacak.

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Anadolu Efes Spor Kulübü, verdikleri destekle Avrupa’nın zirvesine giden yolda önemli bir payı olan taraftarlarını da şampiyonluk heykelinin açılış törenine davet ediyor.