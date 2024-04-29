×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet Instagram Hürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Hentbol#Hentbol Kadınlar 1. Ligi#Spor
Hentbol Kadınlar 1. Liginde şampiyon belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 22:50

Hentbol Kadınlar 1. Ligi Dörtlü Finali'nde Ortahisar Belediyesi şampiyon oldu.

Haberin Devamı

2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar 1. Ligi'nin Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Dörtlü Finali'nde, Ortahisar Belediyesi şampiyon oldu. Şampiyon Ortahisar Belediyesi ile lig ikincisi olan Kırşehir Belediyesi, önümüzdeki sezon Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Dörtlü final maçlarının ardından düzenlenen törende Ortahisar Belediyesi ve lig ikincisi olan Kırşehir Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran takdim etti.

Lig üçüncüsü olan Polatlı Belediyespor ve dördüncü tamamlayan Karaman Minik Atılım'a ödül ve madalyalarını THF Koordinatörü Zeki Pehlivan ile Teknik Kurul üyesi Orhan İlerisoy verirken; Dörtlü Final'in "En Değerli Oyuncusu" olan Ortahisar Belediyesi'nden Kübra Yılmaz'a ödülünü Uluslararası Faaliyetler Koordinatörü Zeynur Pehlivan takdim etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hentbol#Hentbol Kadınlar 1. Ligi#Spor

BAKMADAN GEÇME!