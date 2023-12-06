Hatayspor, Türkiye Kupası'nda 2 golle turladı

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme Turu'nda Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Maçtan Dakikalar

19. dakikada Strandberg'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Rayane Aaabid'in kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

22. dakikada Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşta Görkem Sağlam'ın ortasında Hodzic kale önünde topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada ceza sahası içinde Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle Ramazan Zorlu yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.

29. dakikada Ramazan Zorlu'nun penaltıdan yaptığı panenka vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

58. dakikada Rayane Aabid'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleciden seken topu Hodzic kale önünde ağlara gönderdi. 2-1

77. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda Maksimovic'in kafa vuruşunu kaleci Metin kornere çeldi.



Hakemler: Davut Dakul Çelik, Oğuz Kağan Çalışır, Egemen Savran

Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Kerim Alıcı dk. 59), Burak Bekaroğlu, Maksimovic, Engin Can Aksoy, Aburjania (Dadashov dk. 59), Görkem Sağlam, Rayane Aabid (Ömer Faruk Beyaz dk. 83), Hodzic, Joelson Fernandes, Strandberg (İbrahim Demir dk. 71)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Massanga-Matondo, Dele-Bashiru, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Düzcespor: Metin Erol, Alişan Durmuş, Uğur Arslan Kuru, Şahin Şafakoğlu (Kağan Köroğlu dk. 73), Hamit Kulya, Hasan Küçcük, Mehmet Bektaş, Burak Başkaya, Oğuzhan Aydoğan (Yiğit Yılmaz dk. 83), İlter Ayyıldız (İlkay İşler dk. 68), Ramazan Zorlu (Sedat Cengiz dk. 83)

Yedekler: Taha Ayan, Bilal Gelen, İsmail Zehir

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Goller: Hodzic (dk. 22 ve dk. 58) (Hatayspor), Ramazan Zorlu (dk. 29) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Hatayspor), İlter Ayyıldız, Burak Başkaya, Hamit Kulya (Düzcespor)