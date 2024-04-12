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Harry Kane'i korkutan trafik kazası!

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Harry Kane#Bayern Münih
Harry Kanei korkutan trafik kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 17:34

Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen İngiliz oyuncu Harry Kane'in ailesinin trafik kazası geçirdiği belirtildi.

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Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile deplasmanda karşılaştığı gün, İngiliz golcü Harry Kane'in üç çocuğunun içinde bulunduğu araç kazaya karıştı.

Bild'de yer alan habere göre; Harry Kane'nin üç çocuğunu taşıyan araç, yan yola sapmak isteyen başka bir araçla çarpıştı.

Kane'nin çocukları Louis, Vivienne ve Ivy'nin bulunduğu araç, yolun kenarında bulunan araziye girerken olay yerine ambulans sevk edildiği ve çocukların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İngiliz yıldızın üç çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu ve sadece ufak çiziklerle kazayı atlattıkları belirtildi.

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#Futbol#Harry Kane#Bayern Münih

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