Harry Kane'i korkutan trafik kazası!

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Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile deplasmanda karşılaştığı gün, İngiliz golcü Harry Kane'in üç çocuğunun içinde bulunduğu araç kazaya karıştı.

Bild'de yer alan habere göre; Harry Kane'nin üç çocuğunu taşıyan araç, yan yola sapmak isteyen başka bir araçla çarpıştı.

Kane'nin çocukları Louis, Vivienne ve Ivy'nin bulunduğu araç, yolun kenarında bulunan araziye girerken olay yerine ambulans sevk edildiği ve çocukların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İngiliz yıldızın üç çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu ve sadece ufak çiziklerle kazayı atlattıkları belirtildi.