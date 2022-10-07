Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: 3 ağır siklet kategorisinde dünya şampiyonu olduk, örneği dünyada yok

Haberin Devamı

D Smart’ta yayınlanan Haftanın Konuğu programına Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu konuk oldu.

2009 yılından sonra ilk defa grekoromende takım olarak şampiyonluk elde ettiklerini belirten Başkan Şeref Eroğlu; “Grekoromende ilk defa 10 sikletin 7’sinde madalyaya güreştik. 1957 Dünya Şampiyonası’ndan sonra ilk defa bir dünya şampiyonasında Türk güreşi olarak 4 altın madalyayı kazandık. 3 ağır siklet kategorisinde aynı anda dünya şampiyonu olduk. Bunun örneği dünyada yok. Rıza Kayaalp 5’inci defa dünya şampiyonu olup Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yasemin Adar kadın güreşinde bir semboldür ve 2’nci defa dünya şampiyonu olarak bunu taçlandırdı. Burhan Akbudak ilk defa dünya şampiyonu oldu. Taha Akgül de 7 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. 2022 yılı Türk güreşi için çok başarılı geçen 1 yıl oldu.” diye konuştu.

Haberin Devamı

Şeref Eroğlu bu başarılı elde etmek için neler yaptıklarını da şöyle özetledi: “Bizim elimizdeki sporcular iyi sporcular ama potansiyellerini ortaya koyamıyordu. Ben federasyon başkanı olarak kampta kaldım. Beraber antrenman yaptık. Aynı duyguları paylaşan insanlar çok güzel iletişim kurabiliyor. Bu şampiyonada güreşin doğuş yerinin Anadolu olduğunu Dünya’ya gösterdik. Birlik beraberliğe ihtiyacımız vardı. Küllerimizden doğmaya ihtiyacımız vardı. Bu da ekip çalışmasıyla oluyor. Tüm yönetim kurulu bana çok destek verdi. Ben geldikten sonra bütün teknik heyetleri değiştirdik. Yabancı antrenörlerin hepsini gönderdim. Devşirme sporcuları tercih etmeyeceğimizi açıklamıştım. Biz kendi sporcularımıza inandık ve neler yapabileceklerini gösterdik. Hocalarımızda biraz sıkıntı vardı, onları geliştirdik. Bu başarıyı ben değil biz başardık.” dedi.

Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu; “Herkes üzerine düşen görevi yaparsa, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Güreş bu zafer yürüyüşüne devam edecek. Eski yanlış olan alışkanlıklardan kurtularak başarılı yolumuza devam edeceğiz. Biz bu yolu açıyoruz. İnşallah benden sonra gelen arkadaşlar da bu misyonu devam ettirecek.” dedi.

Haberin Devamı

Gelecek dönem planlarını anlatan Eroğlu; “Anadolu yüreği güreşle çarpan gençlerle dolu. Biz bu gençlere ulaşıp onları koruma altına alıyoruz. Özellikle 2028 ve 2032 Olimpiyatları’nda gururla izleyeceğimiz bu memlekete hizmet edecek büyük şampiyonları göreceksiniz. Grekoromen milli takımımız kolej takımı gibi. Hiç geri adım atmayan, devamlı puan almaya çalışan mücadele eden bir ekip yarattık. Gençlerde ve yıldızlarda yakaladığım yeni isimler var. Onları bizzat sizlere tanıtacağım.”

Başkan Eroğlu, Burhan Akbudak ile ilgili olarak; “Burhan Akbudak 82 kilo 2024 Olimpiyatları’nda Burhan’ın sikleti yok. Burhan büyük ihtimalle 87 kiloda güreşecek. Aralık ayındaki Dünya Kupası’ndan sonra kendisini oraya hazırlayacağız.”

Haberin Devamı

Genç sporcu yetiştirilmesine değinen Eroğlu; “Tohum merkezleri istediğimiz düzeyde değil. Çünkü antrenör eksiğimiz var. Bunun da kısa sürede düzelmesi mümkün değil. Antrenörleri eğitmemiz gerekiyor. Buradaki çocuklarımız zaten belli bir seviyede ama antrenör eksikliği nedeniyle sıçrama yapamıyorlar. Bu eksikliği tamamladığımızda bu sporcularımızı milli takımlara kazandırmak istiyoruz.

Kadın güreşini değerlendiren Şeref Eroğlu; “Kadın güreşini geliştirmek için Yasemin Adar’ı yönetim kuruluna aldım. Yasemin herşeyiyle gurur duyulacak bir sporcu. Hem sporcu, hem şampiyon, hem asbaşkanlık yapan başka bir kişi yok. Gelecek dönemde çok daha büyük işlere imza atacak. Yeni Yaseminlere ihtiyacımız var. Kadın güreşçiler için rol model olacak bir sporcu. Kadın güreşinde biz geldiğimizde Amerika ve Japonya’nın hegemonyası vardı. Biz bu ülkelerle aramızdaki mesafeyi kapatacağız. Biz dünya şampiyonasını kadınlarda 3’üncü olarak tamamladık. Serbest güreşte sıkıntılarımız var. Belli yaşa gelmiş önemli başarı elde edememiş sporcularla görüşüp ‘biz artık gençlerle devam edeceğiz’ diyeceğiz ve bu radikal değişikliği yapacağız.”

Haberin Devamı

Şeref Eroğlu 2023 yılının zor geçeciğini belirterek, “2023 Dünya Şampiyonası’nda, Olimpiyat’a gidecek sporcular için kotalar var. Yaklaşık 300 sporcu olacak. Zor müsabakalar olacak. Ama biz o gün hazır olacağız ve rakiplerimizi tek tek yeneceğiz.” diye konuştu.

Şeref Eroğlu; “Güreş Federasyonu Başkanı olmak, Dünya Şampiyonu olmaktan daha zor. Sporu bıraktıktan sonra kendimi geliştirmek için çok çalıştım. Şu ana kadar aldığımız başarılarla, kupalarla görevini layıkıyla yapmış bir başkan olmanın gururunu yaşıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.