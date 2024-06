Gürcistan'ın yıldızlarından Levan Shengelia'dan A Milli Takım itirafı: 'Baskıyı kaldırabiliriz, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu...'

Haberin Devamı

EURO 2024 kuralarında F Grubu’nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile eşleşen A Milli Futbol Takımımız, ilk maçını salı günü Gürcistan’a karşı oynayacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan rakibini yenerek gruplara 3 puanla başlamak isteyen milliler, zorlu 90 dakikaya odaklandı. 2019-2021 yılları arasında Konyaspor formasıyla mücadele eden ve oynadığı futbolla dikkat çeken Gürcü yıldız Levan Shengelia, Türkiye-Gürcistan maçıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

LEVAN SHENGELIA’NIN TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“TÜRKİYE’DE TARAFTARLAR VE FUTBOL SEVGİSİ ÇOK ÖZELDİ”

Türkiye’nin haricinde Gürcistan, Belçika ve Yunanistan gibi liglerinde de forma giyen Levan Shengelia, Türk futbolunu diğer liglerle kıyaslayarak, “Tüm liglerin olumlu ve olumsuz yanları vardır ama Türkiye'deki taraftarların ve onların futbol sevgisinin çok özel olduğunu söylemeliyim. Genel olarak oynadığım liglerde (Türkiye, Belçika ve Yunanistan) çok yüksek seviyede oynayan 3-4 üst düzey takım vardı. Süper Lig’de stadyumlardaki atmosferden dolayı özellikle de üst düzey takımlara karşı oynadığım her maçtan keyif aldım. Mesela Belçika Ligi, daha çok zihniyetiyle öne plana çıkıyordu. Belçika’da geçirdiğim zaman kolay değildi ama 25-26 yaşlarında bile odaklanarak ve disiplinle antrenman yapmanın bir oyuncuyu geliştirebileceğini öğrendim. Belçika’nın bu kadar güçlü bir milli takıma ve iyi bir oyuncu jenerasyonuna sahip olmalarının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

“KONYASPOR’DA BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI UNUTULMAZ MAÇLAR OYNAMIŞTIK”

Konyaspor formasıyla Süper Lig’de oynadığı dönemki taraftar atmosferiyle ilgili gözlemlerini aktaran Gürcü futbolcu, “Türkiye'ye transfer olduktan sonraki ikinci maçımı hala hatırlıyorum. İzmir'de eski bir stadyumda Göztepe'ye karşı oynamıştık. Maçta çok fazla taraftar yoktu ama desteğin kalitesi inanılmazdı. Ayrıca takımım Konyaspor'un büyük takımlara karşı çok unutulmaz maçlar oynadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız maç atmosfer açısından harikaydı. Ne yazık ki daha sonra koronavirüs salgını başladı ve Beşiktaş ile Galatasaray maçları taraftara kapalı bir şekilde oynandı” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“AMELİYAT YAPAN DOKTORLAR BİLE BU TARİHİ MAÇIMIZI İZLEMİŞTİ”

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Gürcistan Milli Takımı’nın başarısıyla ilgili düşüncelerini anlatan yetenekli kanat oyuncusu, “Ülkem için tarihi bir andı. Yunanistan’ı yenerek finali kazanmak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmak hayatımdaki en güzel duyguydu. Bu maç sırasında Gürcistan'da hayat durmuştu ve ülkemdeki tüm taraftarlar maçı izliyordu. Herkesten kastım ameliyat yapan doktorlar bile! Eminim ki turnuvalardaki ilk başarılarımız son olmayacak ve yetenekli oyunculardan oluşan bir nesil yetiştiği için önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla sevinç yaşayacağız” diye vurguladı.

Haberin Devamı

“TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ WİLLY SAGNOL OLMASAYDI HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİREMEZDİK”

Gürcistan Milli Takım Teknik Direktörü Willy Sagnol'un takım yönetimi başta olmak üzere futbolcularıyla olan iletişimine değinen Shengelia, hocasıyla ilgili övgü dolu sözler kullanarak, “Teknik direktörümüz Willy Sagnol, üst düzey futbolla ilgili çok fazla tecrübesi olan çok profesyonel bir teknik direktör. Sagnol, tecrübelerini bizimle paylaşmaya her zaman hevesli birisi. Doğal olarak takım içinde iyi bir atmosfer yaratma görevini başarıyla yerine getiriyor. Federasyon, personel ve oyuncular ile birlikte burada gerçek bir aile gibiyiz. Takım olarak birlikte geçirdiğimiz zamandan her zaman keyif alıyoruz. Milli takımda iyi bir atmosfer yaratmak her zaman kolay değildir ama size şunu söyleyebilirim ki Gürcistan için mücadele ettiğimiz tüm bu yıllar boyunca hepimiz iyi bir arkadaştık ve her zaman birbirimizi destekledik. Willy Sagnol olmasaydı eminim ki hayalimizi gerçekleştiremez ve ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanamazdık” dedi.

Haberin Devamı

“TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI’NIN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR BASKI OLACAK”

F Grubu ilk maçında salı günü oynanacak olan Türkiye-Gürcistan mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, “Stadyumdaki taraftarların çoğunluğunun Türkiye'yi destekleyeceğini biliyorum ama bu seviyedeki baskıyı hepimiz kaldırabiliriz. Benim için her zaman desteğin ne kadar büyük olduğu değil, baskıyla nasıl başa çıktığınız önemlidir. Türkiye Milli Takımı’nın üzerinde büyük bir baskı olacağını düşünüyorum. Ayrıca taraftarlarımız da stadyumda olacak ve bizi sonuna kadar destekleyecekler. Maçın detayı hakkında fazla bir şey söyleyemem ama her iki takımın da ülkelerine galibiyet kazandırmak için sonuna kadar mücadele edeceğinden eminim” diye konuştu.

Haberin Devamı

“ARDA, HAKAN ve ABDÜLKERİM GİBİ İYİ OYUNCULARINIZ VAR”

A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda etkili olacağını düşündüğü futbolculardan bahseden Gürcü futbolcu, sözlerini şöyle noktaladı: “Türkiye Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri’nde Hırvatistan ve Galler’in de olduğu gerçekten de çok güçlü bir grupta mücadele etti. Eminim ki milli takımınızın son dönemdeki başarısında hem teknik direktör Vincenzo Montella’nın hem de oyuncuların büyük payı var. Takımınızda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Konyaspor’dan takım arkadaşım Abdülkerim Bardakcı gibi birçok iyi oyuncunuz var. İkimiz için de çok özel ve zor bir maç olacak. Turnuvanın ilk maçı hiçbir zaman kolay değildir.”