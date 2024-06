Gürcistan'ın efsanesi Kaladze'den A Milli Takım'ın maçı öncesi itiraf: 'Kolay olmayacak, tecrübesi daha fazla, Arda Güler...'

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024’deki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Dev turnuvada ilk kez mücadele edecek olan rakibi karşısında sürprize yer vermek istemeyen ay-yıldızlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak gruplara güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Gürcistan Milli Takımı’nda 83 maçta forma giyen ve bir dönem Serie A ekibi Milan’ın efsanevi ismi olan Kakha Kaladze, gruptaki takımların şansını yorumladı. Daha önce Süper Lig’de 3,5 yıl top koşturan ve Gürcistan Milli Takımı’nın turnuvadaki önemli ismi olan 29 yaşındaki futbolcu Saba Lobjanidze ise gruptaki zorlu randevuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KAKHA KALADZE VE SABA LOBJANİDZE’NİN EURO 2024 AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

KAKHA KALADZE:

“EURO 2024 YOLUNDA ÇOK FAZLA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK AMA ASLA PES ETMEDİK”

İlk olarak Gürcistan Milli Takımı’nın EURO 2024 heyecanıyla ilgili konuşan efsanevi isim, “Gürcistan Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı. Bu durum bizim için büyük bir sevinç ve harika bir başarıydı. Bu zafere ulaşmak için çok uzun ve zorlu bir yoldan geçmemiz gerekiyordu. Çok fazla hayal kırıklığı yaşadık ama asla pes etmedik ve her zaman bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmek için her şeyi yapmaya çalıştık. Yunanistan'ı yenerek tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız için mutluyuz. Bu başarı oyuncular sayesinde oldu ama burada teknik direktör Willy Sagnol'un de rolünün altı çizilmesi gerekiyor. Devletimizin bu başarı için yaptıkları da önemliydi. Çünkü son yıllarda futbola çok önem verildi. Ayrıca çok fazla altyapı oluşturuldu ve çocuklar için spor akademileri kuruldu. Elbette bunun sonucunda her şey yolunda gitti. Bu harika olay için başta Gürcü taraftarlar olmak üzere herkese teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ZOR BİR GRUP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM AMA FAVORİ PORTEKİZ”

F Grubu’ndaki eşleşmeyi değerlendiren Kakha Kaladze, “Gruptaki takımlara bakınca oldukça zor bir grup olduğunu düşünüyorum ancak her takımın gruptan çıkarak; bir sonraki aşamada mücadele etme şansı olduğunu belirtmek isterim. Yine de ben Portekiz Milli Takımı’nı favori olarak gösteriyorum. Diğer takımların ise birbirleriyle mücadele edecek derecede iyi futbol oynayacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE, TAKTİKSEL OLARAK SAĞLAM VE ÇOK DOĞRU BİR FUTBOL OYNUYOR”

A Milli Futbol Takımımızın grup lideri olarak EURO 2024’e katılma sürecine değinen 46 yaşındaki eski yıldız, övgü dolu sözlerde bulunarak şöyle devam etti: “Vincenzo Montella ile yıllarca birbirimize karşı oynadık. O, sağlam bir oyuncu ve güçlü bir forvetti. Montella, Türk Milli Takımıyla iyi bir başlangıç yaptı. Onun rehberliğindeki takım EURO 2024 elemeleri grup aşamasında çok güçlü bir şekilde mücadele etti. Açıkçası iyi bir teknik direktör. Türkiye Milli Takımı, taktiksel olarak sağlam ve çok doğru futbol oynuyor. Türk Milli Takımı’nın istikrarlı oyunculara sahip güçlü bir takım olduğunu söylemek isterim. Dolayısıyla oldukça ilginç bir Avrupa Şampiyonası olacak. Türk Milli Takımı’nın iyi bir takım olduğu açık çünkü takımlar Avrupa Şampiyonası'na şans eseri gidemiyor. Türkiye, istikrarlı bir futbol oynuyor. Montella’nın takımın başarısındaki rolü de ortada ve bu başarılarını daha da göreceğiz.”

“GÜRCİSTAN’IN KAZANMA ŞANSI ÇOK YÜKSEK”

Gruptaki ilk maçta karşılaşacak olan iki ekibin şansına da değinen Kakha Kaladze, son olarak şunları söyledi: “Salı günkü maça gelince, oldukça zor bir maç olacak. Ne Gürcistan ne de Türkiye için kolay bir maç olmayacak. Neler olacağını göreceğiz. Günümüz futbolunda kimin kazanacağını tahmin etmek zor çünkü herkesle rekabet edebilirsiniz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılıyor. Türkiye'nin bu konuda daha fazla tecrübesi olması avantaj ama bizim genç oyunculardan oluşan çok güçlü bir takımımız var. Avrupa düzeyinde birkaç yıldız oyuncumuz var ve bence ellerinden gelenin en iyisini yaparlarsa; Gürcistan'ın kazanma ve genel olarak bir sonraki aşamada mücadele etme şansı çok yüksek.”

SABA LOBJANİDZE:

“SÜPER LİG’DE OYNAMAK BENİM İÇİN ÇOK GÜZELDİ”

Süper Lig’de bir dönem Hatayspor, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük formalarıyla mücadele eden Gürcistan’ın EURO 2024 kadrosundaki yıldız ismi Saba Lobjanidze, öncelikle Süper Lig serüvenine değinerek, “Türkiye Süper Ligi, çok güzel ve güçlü bir ligdi. Çok iyi oyuncular var ve orada maç kazanmak her zaman zordur. Türkiye’de çok güzel anılarım var ve Süper Lig’de olmak benim için çok güzeldi. Türkiye Ligi’ndeki atmosfer, benim için en iyi atmosferlerden biriydi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi tüm büyük takımların iç saha maçlarında inanılmaz bir atmosfer vardı” diye konuştu.

“VOLKAN DEMİREL VE ANDREA PİRLO…”

Hatayspor’da oynadığı dönem teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük serüveninde ise Andrea Pirlo ile çalışma şansı yakalayan 29 yaşındaki futbolcu, her iki teknik adam için konuşarak, “İkisi de harika antrenörler ama çok farklılardı. Volkan Hocam, oyunculara çok yakın ve her zaman bizimle iletişim kurmaya çalışıyordu. Aynı zamanda çok iyi bir insandı. Andrea Hocam ise farklı bir mantaliteye sahipti ama aynı zamanda çok iyi bir vizyonu vardı. Taktik konusunda çok iyiydi ve o da çok iyi bir insandı” ifadelerini kullandı.

“EURO 2024’TE OLMAK İNANILMAZ BİR DUYGU”

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Gürcistan Milli Takımı’nın EURO 2024 heyecanını anlatan Lobjanidze, “Her şeyden önce burada olmak inanılmaz bir duygu. Bunun halkımız için ne kadar büyük bir olay olduğunu biliyoruz. Tabii ki bu başarıda Willy Sagnol'un etkisi çok büyük çünkü Gürcistan'ın Avrupa'ya gitmesini ilk kez o sağladı” diye konuştu.

“TÜRKİYE İÇİN KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK AMA ARDA GÜLER…”

Gürcistan Milli Takımı’yla daha önce 36 maça çıkan ve 3 gol kaydeden yetenekli isim, salı günü milli takımımızla karşılaşacakları mücadeleye değinerek son olarak şunları kaydetti: “Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz ve buna hazırız. Onlar için kolay bir maç olmayacak. Arda, Hakan, Kerem, Barış Alper ve İrfan Can Kahveci gibi inanılmaz bireysel oyunculara sahipler. Türkiye’nin çok iyi oyuncuları var. Arda Güler, inanılmaz bir futbolcu. Arda, bence doğru yerde ve Real Madrid’de de iyi bir ilerleme kaydedebilir. Bir süperstar olmak için gereken her şeye sahip ve öyle olacağını da düşünüyorum.”