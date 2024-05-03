Günün En Çok Oynanan Maçları (3 Mayıs 2024)

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Beşiktaş - Rizespor: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Beşiktaş – Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %36’sı Beşiktaş’ın taraftarı önünde galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tercihi: Maç Sonucu 2.5 Üst

Çaykur Rizespor kazanırsa, Beşiktaş’ın önüne geçecek. Yani Avrupa hedefi doğrultusunda önemli bir adım atacak. Siyah-Beyazlılar’da cezalı Musrati’nin yanı sıra Gedson sakat. Yani orta saha merkezi değişiyor. Derbide gol atan Cenk Tosun’un 11’de başlama ihtimali yüksek. Savunmada ise Necip stopere, Svensson sağ beke geçecektir. Dış saha performansına bakıldığında lig 14.’sü olan Çaykur Rizespor’a karşı Beşiktaş reaksiyon göstermeye çalışacaktır. Gollü bir 90 dakika izleyebiliriz. Ufak bir hatırlatma, Siyah-Beyazlılar’ın hafta içinde de Ankaragücü ile Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçı var…

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Ankaragücü - Alanyaspor: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Ankaragücü - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %13’ü ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Ankaragücü'nün ligde oynadığı son 8 maçın 7'sinde "karşılıklı gol" izledik. Bu süreçte sadece 2 kez kazanabildiler, geçen hafta da Çaykur Rizespor karşısında 90+9'da 1 puanı kurtardılar. Son 4 haftaya düşme hattının 4 puan üzerinde giriyorlar. Önümüzdeki hafta arası Beşiktaş'la kupa yarı final rövanş maçına çıkacaklar... Alanyaspor ise son 7 maçın 6'sını kazandı, arada sadece Galatasaray'a kaybetti. Dördüncü sıra için yarışan 6 takımdan biri de onlar. Son 5 maçtaki 4 galibiyeti gol yemeden aldılar. 5 maçın öncesindeki 11 karşılaşmada "KG VAR" izletmişlerdi... Ankaragücü'nde Alper Uludağ ve Olimpiu Morutan sakat. Alanyaspor'da göze çarpan eksik yok; Oğuz Aydın (Son 7 maç - 7 gol 3 asist) ve Ahmed Hassan (Son 8 maç - 5 gol 2 asist) formda... Alanyaspor'un boş geçeceğini düşünmüyorum. Ankaragücü de düşme(me) korkusuyla mutlaka gol bulacaktır. "KG VAR" ideal.

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Hoffenheim - RB Leipzig: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Hoffenheim - RB Leipzig mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %42’si maçta Leipzig’in kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Tuna Yurdakul’un Tercihi: İlk Yarı 1.5 Üst

Bundesliga'da haftanın açılış maçında ligin en çok gol atan takımlarından ikisi karşı karşıya geliyor. Özellikle deplasman ekibi Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra 7 maçtır kaybetmiyor ve toplam 20 gol attılar. Hoffenheim'ın ise Avrupa hayali için son 3 maçında puanlar toplamak zorunda. İki ekibinde ilk yarıya hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarı 1,5 üst ilk tercihim.

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