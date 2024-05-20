Günün En Çok Oynanan Maçları (20 Mayıs 2024)

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Bologna – Juventus: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri Bologna – Juventus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %13’ü karşılaşmada Juventus’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi: Toplam Gol 2-3

Pazartesi günü Bologna ve Juventus arasında oynanacak maçla Serie A’da haftanın perdesi kapanacak. Bologna, Şampiyonlar Ligi’ndeki yerlerini ayırttılar ancak şimdi ilk üçte bitirmeyi garantileme peşindeler. Yeni bir sakatlık endişesi yaşanmazsa Thiago Motta’nın Stadio Diego Armando Maradona’da Napoli’yi mağlup eden takımda değişiklik yapması pek olası değil. Juventus, dibe vurmuş Salernitana ile 1-1 berabere kalarak vasatın altında bir performans sergiledi. Juventus hafta ortasında Atalanta ile oynadığı İtalya Kupası karşılaşmasında tel golle kazanarak kupanın sahibi oldu. Bu maç sonrası Allegri, takımdan ayrıldı ve bu maçta takımının başında olmayacak. Konuk ekipte şu an için önemli bir eksik bulunmuyor. İki takımın savunma kimliği maçta ön plana çıkacak en önemli unsur. Zorlu mücadelede sezonun ilk yarısında oynanan ve 1-1’lik skorla sonuçlanan maçta olduğu gibi orta skor bahsine yönelmeyi mantıklı buluyorum.

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Molde FK – Sarpsborg 08: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Molde FK – Sarpsborg 08 mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %46’sı karşılaşmada Molde FK’nin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Efe Şahin’in Tercihi: Maç Sonucu 1

Molde için tam bir geri dönüş maçı olarak baktığım bu maçta rakibi hafta içi kalesinde tam 7 gol gördü ve hala şokta. Molde kötü gidişatı zayıf rakibi karşısında sonlandırıp bir galibiyet serisinin başlangıcını yaparak şampiyonluktan daha fazla uzaklaşmayı engelleyebilir. Molde evinde kazanacaktır.

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Villarreal - Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Villarreal - Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %48’i Real Madrid’in yanında yer alıyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Tercihi: 3.5 Gol Üstü

Öncelikle tercihim konuk takımdan yana bunu belirteyim ama gollere gitmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Real Madrid, rotasyon bile yapsa değişmeyen tek nokta gol konusunda üretkenlikleri. Alaves maçına nerdeyse tam kadro çıktılar ve 5 gollü bir zafere imza attılar. Şampiyonlar Ligi finaline kadar Ancelotti her oyuncusunu formda tutmak adına hamleler yapıyor. Villarreal’de eksik çok. Moreno’nun sakatlığı, Baena’nın cezalı oluşu en önemsediklerim. Sörloth çok formda, bu maçta da bir numara yapabilir. 3,5 gol barajı geçilir diye düşünüyorum.

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