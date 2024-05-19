Günün En Çok Oynanan Maçları (19 Mayıs 2024)

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Galatasaray - Fenerbahçe: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %61’i Galatasaray’ın evinde kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tercihi: Maç Sonucu 1

Ligdeki puan farkından bağımsız, son dönemde Galatasaray'ın derbilerde Fenerbahçe'ye karşı kurduğu psikolojik bir üstünlük söz konusu. Özellikle ligin bu döneminde iç sahada taraftarıyla bambaşka bir kimliğe de bürünüyor Sarı-Kırmızılılar. 1 puan şampiyonluğu ilan etmek için Galatasaray'a yetiyor fakat ben kazanma ihtimallerini daha güçlü görüyorum. İşin formasyon ve muhtemel oyun planı tarafına geçersek; Galatasaray'da stoperde Abdülkerim yerine Davinson Sanchez olabilir. Ön taraftaki Icardi-Mertens-Barış-Ziyech dörtlüsü değişmeyecektir. 53 bin taraftarının desteğiyle Cim Bom derbiye hızlı başlayacaktır. Fenerbahçe'de ise İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci en önemli iki eksik. Üstelik stoperde de Becao cezalı. Bu durum Djiku'nun yeniden savunmaya çekilmesine neden olabilir. Forvette Batshuayi, Dzeko'ya göre formaya daha yakın. Osayi'nin de sağ bekte başlayıp, Ferdi'nin sola geçmesi muhtemel. Fenerbahçe açısından bu maçta alınacak galibiyet, şampiyonluk umudunu son maça taşımanın yanı sıra başkanlık seçimi öncesi de Ali Koç adına önemli bir el güçlendirici faktör olur. Yine de mevcut form durumu, yıldızların performansı, taraftar-takım birlikteliği ve hoca farkıyla Galatasaray'ı galibiyete yakın görüyorum.

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Chelsea - Bournemouth: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Chelsea – Bournemouth mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %72’si ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yazarı Özkan Öztürk’ün Tercihi: Maç Sonucu 1

Chelsea, felaket geçen sezonu Manchester United ve Newcastle United’ın önünde tamamlamak üzere. Şu an Avrupa potasındalar. Palmer önderliğinde son bölümü harika oynadılar. 4 maçtır galip geliyorlar. Bournemouth iyi performans sergiledi bu sezon. 11. sıradalar ve iyi iş çıkardılar. Son iki maçı rahatlıktan kaybettiler. Chelsea, deplasmanında da tutunamazlar. Chelsea, kazanır ve sezonu 5 maçlık galibiyet serisiyle noktalar.

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Villarreal - Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Villarreal - Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %48’i Real Madrid’in yanında yer alıyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Tercihi: 3.5 Gol Üstü

Öncelikle tercihim konuk takımdan yana bunu belirteyim ama gollere gitmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Real Madrid, rotasyon bile yapsa değişmeyen tek nokta gol konusunda üretkenlikleri. Alaves maçına nerdeyse tam kadro çıktılar ve 5 gollü bir zafere imza attılar. Şampiyonlar Ligi finaline kadar Ancelotti her oyuncusunu formda tutmak adına hamleler yapıyor. Villarreal’de eksik çok. Moreno’nun sakatlığı, Baena’nın cezalı oluşu en önemsediklerim. Sörloth çok formda, bu maçta da bir numara yapabilir. 3,5 gol barajı geçilir diye düşünüyorum.

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