Günün En Çok Oynanan Maçları (10 Haziran 2024)

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Polonya - Türkiye: Maç Sonucu 2.5 Üst

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Polonya – Türkiye mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %18’i karşılaşmanın 2.5 Üst sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi: Karşılıklı Gol Var

EURO 2024 öncesi son provayı Varşova'da, Polonya ile yapacağız... Geçen hafta İtalya ile sıkı bir hazırlık maçı oynadık. İtalyanlar ilk yarı sertti, ikinci yarı biz de karşılık verdik. Kontrol zaman zaman onlardaydı ama 70'ten sonra biz de kazanma azmimizi gösterdik. Sonuçta 0-0 bitti... Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'den sonra Ozan Kabak'ı da (sakatlık) kaybettik. Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Oğuz Aydın ve Can Uzun ise teknik heyet tarafından tercih edilmedi... İtalya maçında kalede Altay Bayındır görmek beni şaşırttı. Mert Günok'ı bir adım önde görüyordum. Polonya maçı "1 numara" için son karar maçı olacak... Orta alanda kaptan Hakan Çalhanoğlu, sol kanatta Kenan Yıldız, en ileride Barış Alper Yılmaz'ı izledik. Ozan sakatlanınca Abdülkerim Bardakcı'nın stoper partneri Merih Demiral oldu. Aynı ikiliyle devam ederiz gibi duruyor... İtalya maçında süre almayan İrfan Can Kahveci, Arda Güler, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nu bu kez sahada görürüz... Polonya ise Arnavutluk ve Çekya'nın arkasında kalmıştı. Uluslar Ligi üzerinden play-off oynama hakkı elde ettiler. Önce Estonya'yı, arkasından Galler'i (penaltılarla) yenerek Almanya vizesi aldılar... Matty Cash ve Arkadiusz Milik sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Milik'in yokluğunda Robert Lewandowski'nin hücum partneri Süper Lig'den tanıdığımız Adam Buksa (Antalyaspor - kiralık) ya da Krzysztof Piatek'ten (Başakşehir) biri olacak. Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'yi de es geçmeyelim... Polonya, U21'den A takıma terfi eden Michal Probierz önderliğinde oynuyor. Birlikte 7 maça çıktılar, yenilgileri yok. 7 maçta 5 galibiyet elde ettiler fakat son 6 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik. Arda'nın, İrfan Can'ın katılımıyla İtalya maçından daha efektif olacağımızı ve Polonya'nın "karşılıklı gol" istatistiğini geliştireceğimizi düşünüyorum.

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Uganda - Cezayir: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer Uganda - Cezayir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %31’i karşılaşmada Cezayir’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Mert Artun’un Tercihi: Maç Sonucu 2

Uganda ve Cezayir grupta 3’te iki yapan ekiplerden ve Cezayir +3 averajla zirvede yer alıyor. Geçen hafta iç sahada Gine’ye kaybeden konuk ekip bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Riyad Mahrez sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Bu nedenle hücumda zorlanıyorlar ancak buna rağmen kadro olarak rakipten çok üstünler ve ben bu zorlu maçı kazanacaklarını düşünüyorum.

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Guinea-Bissau – Mısır: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Guinea-bissau – Mısır mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %46’sı karşılaşmada Mısır’ın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Görkem Tezer’in Tercihi: Maç Sonucu 2

Grubun ilk iki sırasında yer alan iki ekibin mücadelesinde, kazanan takım büyük bir avantaj yakalamış olacak. Gine Bissau, Burkina Faso deplasmanından elde ettiği puanla gruptaki iddiasına devam etmeyi başardı. O maçta oyunun büyük bir bölümünü kontra atağa dayalı futbolla oynamaya çalışırken özellikle alan savunmasında kusursuz bir performans sergilediler. Mısır ise, turnuvanın favorileri arasında gösteriliyordu ve oynadığı ilk üç maçtan da galibiyetle ayrılmasını bildi. Salah'ın önderliğinde Mısır'ın zorlansa da galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum.



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